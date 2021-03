"The Art Box", progetto di teatro e comunicazione al Liceo Cafiero

Il progetto “Teatro e comunicazione”, trasformatosi in “The Art Box” a causa della pandemia, è il frutto dell’impegno costante delle classi IV D/IV L/IV C guidati dalla dottoressa Maria Filograsso attrice ed esperta di Educazione Socio affettiva, hanno creduto all’idea che l’arte potesse essere uno strumento formativo e innovativo, per avvicinarsi al mondo del lavoro, anche difronte agli impedimenti di questo particolare momento storico.

"Abbiamo difeso l’arte e tutto quello che ci permette di essere e di fare" è il commento dell'esperta.

Il laboratorio teatrale di questo percorso è stato la primissima fase, in presenza, che ha promosso e facilitato l’applicazione di una didattica partecipativa e motivante, in grado di coniugare la sfera artistica,creativa ed emozionale degli allievi con la convergenza verso professionalità innovative coerenti allo sviluppo di una coscienza civica.

Il progetto non si è fermato, in divenire si è plasmato migliorandosi.

The Art Box rappresenta un “contenitore” artistico, di confronto, scambio ed espressività tra ragazzi.

Adeguatosi alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo atteggiamenti corretti per una comunicazione efficace.

Gli studenti lavorando in gruppo si sono assunti le responsabilità per risolve problemi pratici, che all’inizio non erano previsti, ci eravamo ripromessi di creare una perfomance che fosse un evento dal vivo nella scuola, che potesse coinvolgere in modo trasversale tutti i ragazzi, hanno conservato l’idea e si sono buttati nell’avventura virtuale.

Correlando gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici dell'esperienza pratica i ragazzi hanno osservato, valutato e imparato a distinguere le scelte degli intellettuali nel complesso rapporto tra Arte, Etica e Contestazione.

I ragazzi hanno potuto immaginarsi nel mondo accademico e delle professioni mettendo a fuoco i propri interessi e desideri, orientandosi nell’utilizzo di metodi e strumenti di scrittura, di editing. Hanno individuato i propri punti di forza e di debolezza verificando l’adeguatezza delle proprie aspirazioni nelle opere scelte, mettendo in atto processi decisionali, in autonomia e responsabilità.

Hanno applicato conoscenze e abilità specifiche a contesti operativi analizzando la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze, operando adeguatamente in specifiche situazioni, affinando il proprio gusto letterario e teatrale utilizzando tecniche e materiali pertinenti alla drammatizzazione dal vivo o in video. Hanno imparato a riconoscere le caratteristiche storiche, culturali ed artistiche di un testo letterario e a fare riferimento a principi estetici, funzionali, scientifici e gestionali hanno inoltre applicato competenze informatiche per conoscere metodi e tecniche di esecuzione di un testo drammaturgico o cinematografico, tutto questo per creare un contenitore d’arte da riempire per attingere e confrontarsi sul potere comunicativo dell’arte.

Gli studenti che hanno partecipato alla creazione di “The Art Box” hanno acquisito nuove conoscenze e nuove competenze operative di supporto, diverse da quelle tradizionalmente veicolate dalla scuola, grazie ad un approccio pratico e operativo, creando una competizione positiva.

Questo progetto ha facilitato le relazioni tra compagni e con gli stessi insegnanti in un momento così difficile per la socialità e l’affettività.

È stata un’occasione di apprendimento informale che ha potuto accrescere il protagonismo degli studenti nel processo formativo, le loro conoscenze e loro competenze pratiche – per lo più trasversali legate al mondo del lavoro – che aiuteranno loro a sviluppare il proprio progetto di vita.

“The Art Box”nasce grazie all'idea e alla guida di Maria Filograsso e della grandissima sensibilità delle professoresse Renata Lanciano, Filomena Lamacchia e successivamente anche di Tiziana Dimonte le quali hanno riconosciuto il valore dell’educazione socioaffettiva attraverso l’attività teatrale artistico espressiva.

"Per stare bene nel mondo del lavoro, dobbiamo aver cura di noi e saper stare bene con gli altri, rimanendo fedeli a noi stessi questo è quello che auguro ai miei allievi".



Sito Web creato da: Davide Carli, Michele Salzo, Daniele Filannino

Logo ideato e realizzato da: Vincenzo Casale

Allievi del Cafiero

https://sites.google.com/view/theartboxproject/home