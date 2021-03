30 marzo 1984: Il sindaco Renato Russo bandisce il primo concorso di studio “Città di Barletta” per lavori inediti sulla città

Il sindaco Renato Russo bandisce il primo concorso di studio “Città di Barletta” per lavori inediti sulla città per incentivare studi di storia locale. La prima edizione sarà vinta da una monografia della locale sezione dell’Archivio di Stato diretta dal dott. Giuseppe Dibenedetto. Titolo dello studio scelto, “Barletta fra il grano e la sabbia. I progetti per il porto”. Coordinatore del progetto il dott. Gregorio Angelini. Il Comitato promotore era formato, oltre che dal sindaco Russo, dall’assessore alla cultura Sabino Pastore, dal presidente del Comprensorio Nord Barese Giuseppe Colasanto, dal direttore dell’Archivio di Stato di Bari Giuseppe Dibenedetto, dal direttore della Biblioteca civica “S. Loffredo” Ruggiero Mascolo, dal direttore della Pinacoteca e Museo Civico “G. De Nittis” Antonio Bernardini e dal direttore dell’A.A.S.T. di Barletta e Canne della Battaglia Vittorio Palumbieri.

Didascalie:

La monografia sui “Progetti del Porto” vincitrice della prima edizione del Concorso “Città di Barletta” 1984

Il dott. Giuseppe Dibenedetto, direttore dell’Archivio di Stato

Anni Trenta. In primo piano l’hospitalium (ex caserma “Stennio”, la prossima sede della sezione di Barletta dell’Archivio di Stato) e la vicina prospiciente chiesa della SS. Trinità di cui oggi sopravvive solo la parte absidale, ad angolo dell’attuale stazione bus. In fondo il monastero dei Celestini (ex caserma “Ettore Fieramosca”) e una cappella, parzialmente demolita.