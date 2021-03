29 marzo 1313: Re Roberto d’Angiò destina ricavato gabelle municipali al rifacimento del porto

29 marzo 1313: Re Roberto d’Angiò (1309-1344) destina il ricavato delle gabelle municipali per il rifacimento del porto e il completamento delle mura

Roberto d’Angiò non trascurò interventi sull’assetto urbano, anche se si trattò perlopiù di interventi di completamento come quelli alla fortificazione delle mura o del consolidamento della banchina del porto. Sotto Roberto d’Angiò furono inoltre ampliate e lastricate alcune strade, abbattuti vecchi ruderi pericolanti, e davanti a palazzo De Gregorio venne aperta una terza piazza oggi antistante al Monte di Pietà.

A partire dal marzo 1313, iniziarono i lavori di ristrutturazione della basilica del Santo Sepolcro. Del 1314 è un diploma col quale il sovrano conferma le Costituzioni della città introdotte nel 1190 da Tancredi e ripristinate una prima volta dal nonno Carlo I. Nel 1317 il sovrano concesse a Barletta il privilegio del foro speciale per liti sorte fra i Barlettani, mentre per quelle sorte extra moenia stabilì che non potessero essere giudicate da giudici estranei al nostro foro, ma dal capitano, dal baiuolo, o dal governatore della città, a seconda della competenza di ogni singolo caso, a meno che non si trattasse di cause fiscali per le quali restava la competenza del tribunale ordinario.

Didascalia: Roberto d’Angiò (S. Martini)