28 marzo 1342: Re Roberto d’Angiò affida governo della città di Barletta a 6 rispettabili cittadini

28 marzo 1342: Per porre fine al disaccordo fra le più importanti famiglie barlettane, re Roberto d’Angiò affida il governo della città a sei rispettabili cittadini

I sindaci di Barletta rappresentano a Re Roberto che quella Università, a cagione delle passate interne discordie, ha bisogno di molte riforme, e che è opportuno scegliere ogni anno sei persone della medesima città le più idonee, le quali senza veruno assegno od emolumento, ma solo per amore di migliorare la cosa pubblica, si occupino dell’affitto e della vendita de’ dazi, del denaro da destinarsi per le collette, per i doni della Corte e pel vantaggio della Università, e prendano pure cura della nomina dei Catapani, della riparazione del porto e delle mura, e di tutti gli altri affari.

Il Re ordina al Capitano di Barletta di provvedere a tutto ciò, che spetta alla regia Corte, e di convocare all’uopo, quando lo creda utile, alcuni di que’ cittadini nel numero maggiore o minore di quello di sopra indicato.

Il diploma è spedito da Giovanni Grillo di Salerno viceprotonotario del regno di Sicilia.

Restano alcuni frammenti del suggello in cera rossa pendente. (Repertorio delle pergamene del Comune di Barletta, D’Auria - Napoli 1904)