27 marzo 1528: Il saccheggio. La città di Barletta assediata da mercenari francesi di Renzo Da Ceri

27 marzo 1528: Il saccheggio. La città assediata dai mercenari francesi di Renzo Da Ceri che incendiano i quartieri extra moenia di S. Antonio e S. Vitale (l’assedio durerà sette mesi)

Dopo la vittoriosa disfida nel 1503, sembrava che si dovesse aprire chissà quale radioso avvenire per Barletta, quando invece di lì a pochi anni, nel 1528, i Francesi, nuovamente in guerra con gli Spagnoli, reduci dal Sacco di Roma, scesero in Puglia sottoponendo le sue città a inauditi saccheggi. Anche Barletta non fu risparmiata dalla devastazione di quei terribili invasori a cui il 27 marzo del 1528 aprirono le porte i fautori della fazione filo-francese, in aspra lotta con quelli della parte avversa. A comandare la soldataglia ultramontana era l’italiano Renzo da Ceri, della famiglia Orsini dell’Anguillara, mercenario al soldo di Odette de Foix, signore di Lautrec.

Fu nelle prime convulse e drammatiche fasi dell’occupazione, che avvenne il sacrificio di Marino Bruno, nobile barlettano che osò sfidare il da Ceri dichiarandolo in arresto. Ma fatto prigioniero, fu dall’Anguillara fatto impiccare e appeso ai merli del castello di Barletta.

Il 9 settembre Renzo da Ceri, temendo l’imminente ritorno degli Spagnoli, e che i quartieri extra moenia potessero servir loro come base di appoggio per assaltare la città, diede ordine di distruggere tutte le costruzioni fuori dalla cinta urbana.

Fu così che andarono distrutti i borghi di S. Antonio Abate, che aveva come epicentro l’attuale Piazza Caduti, e quello di San Vitale in direzione di via Andria. A causa degli incendi appiccati, andarono purtroppo distrutte moltissime opere d’arte e un gran numero di libri e di documenti, distruzione che giustifica la mancanza di testimonianze storiche sulla città di quegli anni e dei secoli precedenti. I saccheggi e le distruzioni furono talmente gravi, che gli abitanti, da 30mila si ridussero di un terzo.

Fra gli altri gravissimi danni che questa devastazione provocò, va annoverata quasi certamente anche la distruzione delle schede notarili del tempo, alla cui mancanza si deve l’assenza di notizie sulla Disfida.

Didascalia:

Piantina di Barletta del ‘500