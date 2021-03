26 marzo 1911: nasce la Società Barlettana di Elettricità per l'illuminazione pubblica

26 marzo 1911: 160 soci costituiscono la Società Barlettana di Elettricità con capitale iniziale di 150mila lire, primo presidente Onofrio Dellisanti

Il 26 marzo fu costituita la “Società Barlettana di Elettricità” da un gruppo guidato dall’ing. Onofrio Dellisanti, partendo da una base di 160 soci e con un modesto capitale di 150mila lire. 400 i punti luce installati in città un anno dopo l’inaugurazione dell’impianto.

Racconta F. S. Vista “Nella seconda metà dell’Ottocento, non vi erano che 52 fanali, pendenti da aste di ferro conficcate agli angoli delle strade, o sulle facciate delle case, se la distanza li richiedeva. Essi erano alimentati ad olio, e nell’epoca indicata dal calendario per il plenilunio, restavano spenti per otto giorni, vi fosse il buio più pesto del mondo. Anche accesi, la luce vi era così fioca, che le famiglie, andando a teatro, si facevano precedere da ‘u lamparo’, e gli scapoli si armavano di lanterna”.

La situazione pareva dovesse migliorare qualche anno dopo, quando agli inizi ’900, l’appalto della pubblica illuminazione fu affidato all’Impresa del Gas, ma ben presto questo servizio si rivelò del tutto inadeguato alle esigenze di una comunità di più di 40mila abitanti.

Così, ad alcuni cittadini, venne l’idea di fondare un comitato promotore per la nascita della “Società Barlettana di Elettricità”. Un senso di intima soddisfazione ci ha allietati - si legge sul “Buon Senso” del 20 marzo 1911 - perché non è naufragata, come tant’altre volte, una impresa cittadina alla cui buona riuscita ha dedicato tutto se stesso l’ing. Onofrio Dellisanti, per il quale niun elogio sarebbe adeguato.

Barletta, corso Vittorio Emanuele. Festa patronale agli inizi del ‘900 quando l’illuminazione era alimentata a gas

Lampione a gas in primo piano ad angolo fra corso Vittorio Emanuele e via Municipio in una foto dei primi anni del ‘900