24 marzo 1681: Inizia la costruzione della chiesa di S. Paolo, poi Monte di Pietà, che ospiterà per molti anni i Gesuiti, accanto al loro Conservatorio (domus) oggi sede della Prefettura

L’impianto strutturale si ispirò a S. Giuseppe a Chiaia a Napoli, opera dell’architetto-gesuita Tommaso Vanneschi. La costruzione si protrasse stancamente per molti anni, finché nel 1699 la famiglia Della Marra non fece una cospicua donazione che consentì il completamento del tempio. Nel 1719 fu realizzato l’altare maggiore ad opera di Ettore Della Marra di cui si ammira il mezzo busto al lato dell’altare. Fu quindi solo nella prima metà del Settecento che la chiesa assunse l’aspetto definitivo che ammiriamo ancora oggi. La chiesa di S. Paolo cambio il nome in Monte di Pietà nel 1791.

Didascalia: Facciata del Monte di Pietà e del vicino Conservatorio. La chiesa oggi chiamata del Monte di Pietà, in realtà fu fondata nel 1656 dai Gesuiti che la dedicarono a San Paolo Apostolo. Solo dopo la loro cacciata dal Regno, la chiesa fu affidata ai confratelli del Monte di Pietà, dai quali prese il nome che conserva tuttora