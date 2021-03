Scartoff Barletta dona un pantografo di base all’IISS Garrone

A conclusione del progetto Loop, oltre alla produzione di ecogadget e la guida al riuso e al consumo consapevole, l’associazione culturale Scartoff Barletta ha donato all’IISS Garrone, il macchinario “Pantografo di base SL6040” comprensivo di accessori e software, utile alla prototipazione di oggetti e manufatti mediante la tecnologia a controllo numerico. Il pantografo, dal valore di circa 2000 euro, resterà nei locali destinati a laboratorio di Design della scuola, ai fini di ampliare la conoscenza delle attività legate alla tecnologia e artigianato sperimentate durante il progetto Loop, per incentivare la pratica del riuso e il riutilizzo degli scarti, affinché questa esperienza possa lasciare un segno tangibile per l’istruzione e la conoscenza dei ragazzi. “Questo dono vuole essere un segno tangibile di quanto crediamo nelle nuove generazioni –spiega Michela Rociola di Scartoff - che vanno costantemente incentivate al fine di favorire la crescita non solo personale dei singoli studenti, ma di tutto il territorio”. Lo strumento sarà a disposizione degli studenti protagonisti del progetto e delle classi future.

Loop, finanziato da Punto sud e Fondazione con il sud con il sostegno della Commissione europea, nasce come progetto pilota con l’auspicio di diffondere la metodologia utilizzata, al fine di rendere il progetto replicabile su scala regionale grazie ai partner consolidati in ben 17 mesi di attività svolte in un periodo complesso e di emergenza sanitaria, a testimonianza che l'educazione ambientale deve essere un punto di ripartenza per le future generazioni.

“Non è la prima volta che un ente privato si offre al Garrone con generosità, donando un prodotto o uno strumento di lavoro. Il pantografo donato potrà essere usato dagli studenti iscritti ai tre indirizzi del liceo artistico, grafica, design e architettura e ambiente ma anche agli studenti iscritti all’indirizzo grafica per la comunicazione visiva e web dell’Istituto professionale – spiega il dirigente scolastico Antonio Diviccaro - aumenta le attività laboratoriali e i percorsi per le competenze trasversali a disposizione. Sicuramente proseguiremo il rapporto con Scartoff, con particolare interesse al riciclo dei materiali, soluzioni ecosostenibili e innovazione tecnologica. Continueranno a essere un nostro interlocutore”.

Scartoff è stato l'anello di congiunzione tra formazione e imprese in un’ottica di promuovere l’economia circolare, sviluppare i principi dell’ecodesign, puntando a “fare di più e meglio con meno” migliorando la qualità della vita.