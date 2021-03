23 marzo 1923: Il dott. Vito Lattanzio e altri fondano “Associazione Amici Arte e Storia Barlettana"

23 marzo 1923: Il dott. Vito Lattanzio ed altri fondano “l’Associazione degli Amici dell’Arte e della Storia Barlettana” che anticiperà la nascita della Società di Storia Patria della Puglia di cui diventerà presidente Michele Cassandro

Il 23 marzo del 1923 il dott. Vito Antonio Lattanzio ed altri amici appassionati di cultura locale fondarono l’associazione degli Amici dell’Arte e della Storia Barlettana, sorta - come era scritto nello statuto - per devoto sentimento di rispetto delle patrie memorie, come organismo di tutela e di valorizzazione di tutto il patrimonio glorioso delle tradizioni storiche e artistiche della nostra città. Aveva la sua sede in due locali al primo piano di Palazzo della Marra.

Appassionato della storia locale, negli anni dei quali parliamo, il dott. Lattanzio inizialmente si dedicò soprattutto allo scoprimento del sito di Canne, che era stato fino ad allora da tutti dimenticato, tanto da portare sulla collina alcuni volenterosi infermieri dell’Ospedale, di cui era direttore sanitario, per tentare i primi scavi.

Numerose le conferenze culturali organizzate dall’Associazione, come quella per celebrare il famoso concittadino Mariano Santo, tenuta a marzo del 1923 nel Palazzo della Marra. A settembre dello stesso anno organizzò una esposizione circondariale che ospitò opere di pittura, scultura, fotografia.

A febbraio del 1924 il socio, mons. Salvatore Santeramo, dava alle stampe il primo volume del Codice Diplomatico Barlettano.

Didascalia: Il dott. Vito Antonio Lattanzio