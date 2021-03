17 marzo, 160° anniversario dell'Unità d'Italia

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente del Consiglio Draghi rilanciava l’argomento del mancato sviluppo del Sud italiano, sottolineando come il Meridione d’Italia fosse “ … un vero problema nazionale ”.

Non ne sono certo ma credo che, nella medesima maniera, la pensava Garibaldi allorquando, il 7 settembre 1860, entrava in Napoli e completata la sua travolgente risalita dello stivale, “cacciava” il Re Borbone. Seguì il breve periodo di interregno garibaldino fino al famoso “Obbedisco” proferito da Garibaldi a Vittorio Emanuele II nell’incontro di Teano durante il quale l’Eroe dei Due Mondi consegnava il Sud liberato al futuro e primo Re D’Italia.

Ciò che è avvenuto prima e dopo quel 17 marzo 1861, ha dato il via ad una serie di analisi approfondite e dibattiti storico-politici che, a quanto pare, non hanno prodotto alcuna conclusione, anzi il dibattito tra gli storici e i politici avvicendatisi in questi 160 anni di unità nazionale, ha portato a conclusioni che nulla o quasi hanno a che vedere con la verità dei documenti e di conseguenza degli effettivi avvenimenti.

Penso sia utile per acquisire una conoscenza, la più completa possibile, ricordare che in occasione dei precedenti anniversari del 1911, del 1961 e del 2011 le situazioni che si crearono furono sicuramente diverse una dall’altra.

In occasione del cinquantenario, per le non certo rassicuranti condizioni politiche e finanziarie della nazione, si ebbero manifestazioni violente con immancabili scontri con le forze dell’ordine, mentre nel 1961 (centenario), in pieno boom economico, si scelse di dare una risonanza più ampia e se vogliamo auto celebrativa del vertiginoso progresso sociale ed economico e la “rivoluzione” del lavoro umano nell’ambiente nel quale esso si svolgeva. Tutto questo venne estrinsecato in maniera tangibile nell’Esposizione Internazionale del Lavoro e la costruzione che si svolse a Torino dal 1° maggio al 31 ottobre di quello stesso anno con oltre 5 milioni di visitatori.

Dopo 50 anni, ancora, le iniziative previste per le celebrazioni presentarono caratteristiche completamente diverse, con l’individuazione di tre città (Torino, Firenze e Roma già Capitali) quale centro delle manifestazioni più rappresentative. Naturalmente non mancarono, anche in quella occasione, le polemiche per l’esclusione di Brindisi che si considerava anch’essa un’ex Capitale, visto il soggiornare del Re Vittorio Emanuele III durante la sua “ritirata” ma anche (forse soprattutto) per le spese non proprio contenute per le manifestazioni in un momento di crisi generale che hanno portato alle dimissioni del Presidente del Comitato per i festeggiamenti Carlo Azeglio Ciampi e di altri componenti, sostituito da Giuliano Amato.

Anche il programma di questo 160 genetliaco è stato “necessariamente” modificato con sostituzioni o cancellazioni di convegni e mostre per la nota situazione pandemica.

Per quanto mi riguarda, sono del modesto avviso che le celebrazioni dovrebbero essere libere da qualsivoglia fine se non quello di apprendere la “verità storica” dei fatti per mezzo dei documenti, in poche parole se veramente vogliamo onorare questa ricorrenza discutiamo di ciò che è accaduto in quel periodo nelle nostre comunità.

Anche la nostra Città, come appare ovvio, ha avuto un suo preciso ruolo nella formazione travagliata dell’Italia unita. La documentazione conservata dalla Sezione di Archivio di Stato di Barletta è così importante, sia quantitativamente che soprattutto dal punto di vista qualitativo, da rendere arduo un qualsiasi tentativo di condensare tutto in qualche pagina, per questo ci vediamo costretti a riportare “solo” un paio di esempi che possono essere rappresentativi di quel periodo.

Dal punto di vista celebrativo è emblematica la delibera decurionale n. 32 del 25 marzo 1861, una settimana dopo la proclamazione del Regno d’Italia, con la quale si stabiliva che “ … il Decurionato nella sessione di questo giorno ha riconosciuto regolare la contabilità per festeggiare la solenne entrata di S.M. il Re Vittorio Emmanuele, che questo Municipio, in pegno di gioia e festa, parava la Città con archi di trionfo, propone che lo ammontare delle spese in ducati 716,22 sia regolarizzata sull’art. 127 del passato stato finanziario del’anno 1860 ”.

Più pratica o, se vogliamo, amministrativa è la delibera decurionale n. 8 del 7 novembre 1861nella quale si spiegava che “ … in questo giorno che sarà di gloriosa rimembranza ai posteri essendosi inaugurato sotto gli auspici del felice Regime del Re Galantuomo presenti i Sigg. Pappalettere Gaetano Assessore Anziano ff. da Sindaco ( il Sindaco Cafiero Ferdinando assente perché fuori domicilio) …ha deliberato all’unanimità di voti che le principali strade di questa Città siano fregiate degli Augusti Nomi degli Eroi, la cui rinomanza sarà imperitura come dallo qui seguente dettaglio: 1° La strada che ora appellasi Cordoneria fino a Porta S. Agostino sia appellata Corso Vittorio Emanuele; 2° la strada che ora dicasi Piazza venga denominata strada Garibaldi; 3° la strada che attualmente dicasi Cambio venga titolata invece strada Cavour; 4° quella che ora appellasi strada Carrozze si chiami invece strada Cialdini; 5° il largo del Sabato, si dica, largo Plebiscito. Delibera inoltre che questi augusti nomi vengano incisi in pietre lavagne che saranno affisse agli estremi di ciascuna strada di novella denominazione ”.

Come si può ben comprendere Barletta con i suoi Amministratori non attesero più di tanto prima di aderire in maniera più che patriottica alla nuova ed unita Nazione.

Le conclusioni a questo punto potrebbero essere così tante e disparate che ci pare giusto terminare con il pensiero di colui che rappresenta tutta la Nazione e cioè il Presidente della Repubblica che in un suo recente intervento ha consigliato di “ … far conoscere a tutti la memoria del valore, del coraggio e del sacrificio di quanti furono comunque coinvolti nella nascita dell’Italia che oggi viviamo e per la quale siamo chiamati a contribuire responsabilmente per il suo sviluppo ”.

C’è qualcuno che può dissentire ? Da parte nostra nemmeno a pensarci.

Michele Grimaldi

Direttore Archivio di Stato di Bari, Barletta e Trani