16 marzo 1978: Rapimento di Aldo Moro. Indebolita la Dc pugliese, cade a Barletta la Giunta Messina

16 marzo 1978: Il rapimento di Aldo Moro (e poi la sua uccisione il 9 maggio). indebolendo la DC pugliese, determinerà la caduta della Giunta Messina

Il 16 marzo, nel giorno stesso in cui alla Camera si votava la fiducia al governo Andreotti, a Roma le Brigate Rosse rapivano l’on. Aldo Moro, dopo aver barbaramente trucidato tutti gli uomini della sua scorta. Sarà assassinato 55 giorni dopo, il 9 maggio.

Se la morte dell’on. Moro provocò un indebolimento della Democrazia Cristiana a livello nazionale, la sua mancanza si fece sentire ancora di più in Terra di Bari. Non furono poche infatti le amministrazioni locali nelle quali il PSI, quando i numeri glielo consentirono, abbandonò l’intesa con la DC per favorire giunte di sinistra guidate da uomini del proprio partito, come accadde anche a Barletta.

A Barletta il capovolgimento di fronti fu ancora più amaro per la DC, perché, a fronte della sua compattezza interna, doveva ogni giorno fronteggiare le crisi intestine al PSI. Eppure, paradossalmente, furono proprio questi gli argomenti utilizzati dal PSI locale per far cadere il bicolore DC PSI, guidato da Armando Messina, e sostituito da una giunta frontista affidata al socialista Franco Borgia.

Il 17 febbraio del 1978 la Gazzetta titolava: La lunga crisi all’interno del PSI paralizza l’Amministrazione.

Avrebbe dovuto essere premiata l’incisiva azione politica del prof. Messina, che - proveniente da un’esperienza manageriale - aveva impresso nuovo impulso all’attività dell’esecutivo e invece, a fine ottobre, in seguito al ritiro dei Socialisti dalla giunta, il sindaco rassegnò il suo mandato, aprendo di fatto le trattative per la formazione di una giunta di sinistra guidata dal PSI, operazione orchestrata da Paparella che avrebbe portato Franco Borgia alla guida della città.

Didascalia: Armando Messina e Aldo Moro