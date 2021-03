14 marzo 1956: Migliaia di braccianti protestano per mancanza di sussidi: polizia spara, 3 morti

14 marzo 1956: Migliaia di braccianti disoccupati protestano per la mancanza di sussidi e reclamano la consegna dei pacchi della POA. La polizia spara sui dimostranti fra piazza Plebiscito e via Manfredi, uccidendone due. Un terzo morirà due mesi dopo

Per la grave crisi della produzione agricola determinata da un inverno rigidissimo e poi da una eccezionale nevicata, il 14 marzo migliaia di braccianti disoccupati si riversarono sui magazzini della POA (Pontificia Opera di Assistenza), provocando dei gravi scontri con le forze armate, intervenute per riportare l’ordine. Durante i tafferugli, tra piazza Plebiscito e via Manfredi, i Carabinieri, incalzati da una folla sempre più minacciosa, aprirono il fuoco: due dimostranti restarono uccisi e un terzo gravemente ferito (morirà qualche giorno dopo).

Titolava “L’Avanti” del giorno dopo: Non si spara su chi ha fame; “l’Unità”: Tre braccianti uccisi e sette gravemente feriti dalla Polizia che spara sui disoccupati; “Il Giornale d’Italia”: Due morti e numerosi feriti in violenti tumulti a Barletta; “Il Corriere della Sera”: Due braccianti morti e otto feriti in un conflitto con la Polizia; “La Gazzetta del Mezzogiorno”: Due braccianti uccisi, speculazione comunista sui fatti tragici di Barletta.

Erano anni caratterizzati da forti contrasti ideologici, con due forti schieramenti opposti: da una parte i democristiani e in genere i partiti di ispirazione cattolica, e dall’altra i partiti del Fronte Popolare, comunisti e socialisti. Ed era chiaro, per questi ultimi, in presenza di morti ammazzati dalle forze dell’Ordine, di chi fosse la colpa: del Governo, naturalmente. E la stampa, soprattutto quella schierata, non poteva non prenderne atto e alimentare sentimenti contrastanti. Per raccontare quindi quello che accadde in quelle drammatiche ore, converrà dare la parola a due giornalisti degli opposti schieramenti, (Pietro Ingrao e Oronzo Pedico), mentre i massimi esponenti provinciali e regionali delle Forze dell’Ordine, il questore Scibano e il prefetto Carta, nei rapporti che trasmisero al Ministero dell’Interno, sottolinearono lo stato di grave pericolo al quale furono esposti poliziotti e carabinieri.

Didascalia: Marzo 1956. Via Regina Elena sotto una spessa coltre di neve. L’abbondante nevicata, paralizzando per settimane il lavoro nei campi, contribuì a determinare i luttuosi eventi di quelle drammatiche giornate