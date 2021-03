11 marzo 1938: inizio costruzione Chiesa di S. Maria degli Angeli, già nota come Chiesa dei Greci

11 marzo 1938: Il ricco tappezziere Angelo Berteraimo dà inizio alla costruzione della Chiesa di S. Maria degli Angeli, sull’omonima strada, già nota come Chiesa dei Greci

La chiesa, che ha conservato nei secoli lo stesso nome, sull’omonima via, attualmente è chiusa al pubblico. Edificata a 2,10 metri sul livello stradale, vi si accede attraverso una doppia scala e una porta a due battenti. L’accesso è sul lato corto della costruzione. Ciò che rende particolarmente interessante l’interno della chiesa, è l’iconòstasi che occupa quasi l’intera parete di fondo della chiesa.

Il primo documento che attesta l’inizio dell’edificazione di questa chiesa risale all’11 febbraio del 1938. È un atto col quale il trapperio, cioè il tappezziere, Angelillo de Berteraimo, chiede al vescovo di Trani Giacomo il permesso di costruire una cappella sub vocabulo Santa Maria de Angelis con annesso ospedale per i poveri, presso il vecchio fossato, e per accattivarsi la simpatia dell’alto prelato, si impegna a corrispondere una libbra di cera lavorata e 10 grani.

Da una pergamena inedita della Cattedrale risulta che la chiesa aveva effettivamente un ospedale per i poveri che sarebbe stato offerto all’arcivescovo di Trani Jacobus e da questi assegnato ai canonici di Santa Maria.

Nel 1532, in seguito alla conquista turca della città di Corone (o Coronea), un centro portuale situato nel Peloponneso meridionale, i suoi abitanti furono costretti ad emigrare. Alcuni si stabilirono a Napoli sotto la protezione di Carlo V, di cui erano divenuti sudditi, e altri si stabilirono a Barletta dove fondarono una nutrita colonia e cominciarono a frequentare la piccola cappella di S. Giorgio, la quale tuttavia si dimostrò inadeguata e allora intorno al 1550 questa comunità, che annoverava anche dei chierici ortodossi, chiese ed ottenne dal Capitolo della Cattedrale l’uso della chiesa degli Angeli, nella quale da tempo non officiava più alcun prete.

Nel gennaio del 1842 il Comune chiese il possesso della chiesa e a questo fine intervenne il prefetto in persona, Edoardo Winspeare, che fece l’occupare l’edificio. Quindi tolta ai frati greci di rito ortodosso fu affidata ai frati greci di rito latino. Padre Neofito Biante, l’ultimo papasso del tempio, tre anni dopo ne morì di crepacuore. Poi, il 14 febbraio del 1861, giorno della capitolazione di Gaeta, i Greci di stanza nella città rioccuparono la loro chiesa dove, la domenica successiva, tornò ad officiare don Zaccaria Briccos. Morirà appena tre anni dopo, lasciando di sé un edificante ricordo.

La comunità greca si estinse sul finire del secolo, quando la chiesa tornò ancora una volta al Capitolo della Cattedrale. Fu chiusa per lungo tempo e riaperta al culto nel 1959, quando venne momentaneamente affidata ai Minori Conventuali che la tennero fino al 1964. Con il loro allontanamento la chiesa fu chiusa definitivamente e oggi è di proprietà comunale che l’ha restaurata.

Didascalia: S. Maria degli Angeli, detta anche Chiesa dei Greci (fotorudy)

Didascalia: S. Maria degli Angeli, iconostasi (C. Esposito)