Teatro Fantasia a Barletta e riapertura il 27 marzo: per protesta 10 euro ad ogni spettatore

Il 27 marzo si festeggia la Giornata mondiale del Teatro e si parla di una probabile riapertura dei teatri d’Italia, proprio nella medesima data.

Per questa occasione il Teatro Fantàsia ha deciso di riaprire le sue porte, lanciando un video sul web per annunciare tale ripartenza con un’iniziativa totalmente differente dalle proposte di altri enti teatrali. Contrariamente alla scelta di realtà teatrali, locali e non, che hanno scelto di restare chiusi per protesta, il Teatro Fantàsia riaprirà con una “giornata del ricordo del teatro”, donando 10 euro ad ogni spettatore che si prenoterà dalle ore 12:00 del 27 marzo 2021.

Il direttore artistico, Alessandro Piazzolla, sottolinea la necessità di valutare le obiettive difficoltà dei teatri, ma soprattutto di quelli senza fondi statali, dicendo: “Noi non siamo figli di NESSUNO, siamo una realtà indipendente, non abbiamo ricevuto finanziamenti, non abbiamo vinto bandi, non siamo una compagnia ministeriale. Abbiamo partecipato alle varie manifestazioni messe in campo dal mondo dello spettacolo e, vista la situazione attuale, credo che dovremmo smettere di manifestare e cominciare a scioperare. Ci rendiamo conto che questo è l'unico modo per tornare a lottare, perché il teatro è una forma di coraggio e di resistenza. Si mormora che dovremmo restare chiusi per protestare, ma chi lo dice, spesso, ha la pancia piena. Noi, invece, avendo uno spazio che vogliamo far vivere, ad ogni costo, abbiamo deciso di riaprire come segno di protesta. La vera protesta per me sarebbe boicottare i bandi e dividere i fondi ministeriali tra tutti. Queste azioni dovrebbero essere fatte dalle compagnie che oggi chiedono di restare chiuse, non dallo Stato che è fuori dal mondo del teatro. Perché la demagogia è una malattia difficile da tenere a galla.“

Da questo disappunto nasce l’iniziativa lanciata dal Teatro Fantàsia: “Sappiamo che il gesto del donare €10 a persona può sembrare puerile, ma noi crediamo che la gente abbia bisogno di teatro.”

Così ha giustificato la sua scelta il direttore artistico, aggiungendo: “Io ho già dato tutto ciò che potevo...il mio aprire uno spazio off qualcuno l'ha definito già un atto rivoluzionario contro chi ha sempre preferito la modalità mordi e fuggi. Io credo di essere allo stremo delle forze e so che l'apertura dei teatri è un modo studiato per distruggere la categoria off, di quelli come me, completamente indipendenti, senza borsa, senza fondi. Il 27 marzo sarà un ulteriore atto d'amore verso la città, io ringrazierò chi ci sarà, a modo mio, visto che noi veniamo definiti un servizio non necessario. Un dono, come un nonno farebbe con un nipote in un giorno di festa”.

La protesta, presso il Teatro Fantàsia in via Imbriani 144, avverrà in maniera ridotta, con la capienza del 25% di spettatori, perciò con meno di 30 posti a sedere per cercare di rispettare tutte le normative anticovid.

Le prenotazioni inizieranno dalle ore 12:00 del 27 marzo 2021 al 3477174329.