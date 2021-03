10 marzo 1925: Abbattuta Porta S. Leonardo, all’altezza dell’attuale Bar Castello, edificata agli inizi del ‘300 da Carlo II d’Angiò

Il 10 marzo del ’25 fu abbattuta porta S. Leonardo, all’ingresso di via Trani, poco dopo l’edicola dei giornali. Dopo il suo abbattimento ci furono delle recriminazioni e anzi - negli anni Cinquanta - sorse un comitato che si adoperò per la sua ricostruzione. Ma dalle cronache del tempo siamo informati che da una parte la porta, che aveva oltre settecento anni di vita, era in pessime condizioni sia statiche che strutturali, e in secondo luogo era di impedimento ad una più spedita circolazione, attesa la strettezza del suo attraversamento. Così la grande porta venne abbattuta e il suo materiale di risulta utilizzato da maestri muratori della chiesa della Sacra Famiglia, mentre la grande e pesante architrave in pietra fu collocata all’ingresso dell’atrio del Castello, sotto la grande scalinata che porta agli ambienti superiori, dove si trova tuttora.

Riportiamo, di seguito, l’estratto di una cronaca di Oronzo Pedico, corrispondente da Barletta del “Giornale d’Italia”.

Dopo l’abbattimento del “Sedile del Popolo” e la sistemazione di “Eraclio” rimasto come un coso lungo il marciapiede sinistro di Corso V. Emanuele, ecco la furia dissolvitrice pel tempo e degli uomini rivolgersi verso Porta S. Leonardo o Porta di Trani.

Alcune lesioni verificatesi in questo vetusto monumento, legato a tanti ricordi storici, cari alle nostre tradizioni e alle nostre memorie, avevano indotto la Amministrazione comunale, dietro sollecitazioni ed esortazioni dell’Associazione Amici dell’Arte e della Storia Barlettana, ad eseguire lavori di restauro.

Se non che accertate meglio (quanto zelo!) le condizioni delle fondamenta, col pretesto che la porta non avesse alcun valore storico ed artistico, tale da compensare le spese di una ricostruzione, il Consiglio Comunale ha stimato ottima cosa liberarsi di questo altro ingombro del passato.

Didascalia: Porta S. Leonardo, foto degli anni Venti (archivio fotorudy)