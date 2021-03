7 marzo 1887: Nasce in via Trani la società “Appula” per la produzione dell’acido tartarico che occupa 150 operai

Nella seconda metà dell’Ottocento, sotto la spinta di consistenti profili commerciali, sorgono le prime attività industriali, ma forse sarebbe meglio parlare di evoluzione in senso industriale di imprese che avevano inizialmente una dimensione artigianale. In secondo luogo va precisato che le prime industrie barlettane si caratterizzarono per la stretta dipendenza dalle attività agricole. Nacquero per primi i trappeti ed i frantoi, locali adibiti rispettivamente alla trasformazione dell’uva in vino e alla molitura delle olive.

Del 1878 è la nascita della Cantina Sperimentale, la più grande distilleria per la fabbricazione dell’alcool ottenuto dagli scarti e dalle eccedenze delle vinacce. Essa non operava da sola, ma sul territorio operavano almeno altre dieci distillerie, sia pure più piccole, che tuttavia davano lavoro a circa 500 operai. Essa si estendeva su un’area di quattro ettari, a quel tempo collocata ai margini della città, oggi del tutto inglobata nel tessuto urbano e quindi centralissima, motivo di problematiche urbanistiche legate alle prospettive della sua futura utilizzazione come area edificabile, come espressione di archeologia industriale o come riuso compatibile.

Nel 1887, su iniziativa di un qualificato gruppo di operai barlettani, sorse l’Appula l’unica fabbrica che producesse acido tartarico nella provincia. Essa utilizzava le vinacce che residuavano dalla lavorazione vinicola e realizzava una produzione annuale di circa 16mila quintali, su una superficie di 10mila mq., dando lavoro a cento operai. Lo statuto aziendale prevedeva una cassa di previdenza e soccorso malattie e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Legata all’attività dell’Appula era la fabbrica di acido solforico, cloridrico e nitrico della ditta Candiani, che occupava trenta operai.

Accanto a queste grandi industrie, vi era tutta una serie di altre aziende che sviluppavano attività legate anch’esse ai processi produttivi vitivinicoli come le ditte esportatrici (Alvisi, Coliac, Borgia ed altre), o le ditte che fabbricavano botti (Picardi, Gallina, Violante ed altre).

Didascalia: Lo stabilimento dell’Appula in via Trani in una sbiadita foto degli anni Venti del Novecento