Concattedrale Santa Maria Maggiore, conclusi i lavori di restauro del campanile

Concluso l'intervento di restauro presso la Concattedrale di Barletta. Di seguito il testo integrale di una comunicazione di Don Francesco Fruscio, Arciprete della Concattedrale, relativamente alla conclusione dei lavori relativi al campanile del sacro edificio:

Hanno ufficialmente comunicato il termine dei lavori:

La Direzione Lavori composta da SMN Arch. Ing. Giasn Luigi Sylos Labini, Arch. Monica Alejandra Mellace, Arch. Leonardo Visceglie e da Studio tecnico CNC s.s.t.p. Ing. Luigi Nigro, Ing. Michele Ruggiero

l’impresa edile di Ieva Michele s.n.c. di Cagnetti R. e Ieva F. & C. con sede in Andria (consolidamento)

la ditta di Cilli Cosimo, restauro di opere d’arte srl, con sede in Barletta (restauro)

L’Arch. Daniela Fabiano della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con Don Francesco Fruscio, Arciprete e legale rappresentante del Capitolo Cattedrale di Barletta, assieme a Mons. Angelo Dipasquale, delegato dello stesso Ente ecclesiastico committente per il procedimento in parola, nella mattinata di venerdì 5 marzo hanno condotto l’ultimo e definitivo sopralluogo .

Pertanto, si comunica alla cittadinanza:

nella giornata di sabato 6 marzo lo storico campanile della Basilica di Santa Maria maggiore, concattedrale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Nazareth ritornerà ad essere “campanile passante” così come stato edificato sin dal XII secolo».