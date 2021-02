28 febbraio 1979: In libreria “Le contraddizioni dello sviluppo socio-economico di Barletta"

28 febbraio 1979: In libreria una monografia di Nicola Corvasce “Le contraddizioni dello sviluppo socio-economico della città di Barletta”, il primo studio sistematico sullo sviluppo economico della città.

A fine febbraio Nicola Corvasce diede alle librerie la monografia Le contraddizioni dello sviluppo socio-economico della città di Barletta, prodotta dall’editrice “Il Fieramosca”. Quello di Corvasce era l’unico testo ad affrontare, in modo scientifico, le problematiche economiche, specialmente industriali, del nostro territorio, legate a quel periodo storico, ricco di grandi risultati e di cospicui ritorni in termini produttivi ed occupazionali, che tuttavia cominciava a presentare, già d’allora, fra le pieghe di un incontestabile successo, le avvisaglie di alcuni fattori recessivi. Alla luce dei fatti accaduti successivamente, le preoccupazioni espresse dall’autore, in un’atmosfera di euforia generale, negli anni si dimostreranno tanto fondate quanto inascoltate.

Didascalia foto: Nicola Corvasce