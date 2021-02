27 febbraio 1940: Don Lello Cafiero attrezza a cinematografo la sala del Circolo Unione

27 febbraio 1940: Don Lello Cafiero affitta e attrezza a cinematografo la grande sala ricevimenti del Circolo Unione denominandola “Cinema Giardini”

Il 27 febbraio del 1940 don Lello Cafiero inaugurò a cinematografo una sala del Circolo Unione di Barletta denominandola “Cinema Giardini”. In seguito, dopo averlo restaurato a proprie spese, assunse la gestione del “Teatro Curci”, equipaggiandolo anche per proiezioni cinematografiche.

Autentico pioniere del cinema in Puglia, Raffaele Cafiero nacque da famiglia nobiliare, quella dello stesso ceppo dell’anarchico Carlo Cafiero, autore di un compendio del Capitale di Marx (la madre di Raffaele, la marchesa Bonelli, era figlia di una principessa Caracciolo). Ben presto Raffaele manifestò il suo interesse per il mondo dello spettacolo, la cui passione ebbe modo di coltivare anni dopo quando, giovanissimo, lavorò a Napoli come aiuto di Mariano Cafiero, direttore artistico del Teatro San Carlo. Nella città partenopea conobbe molti attori e cantanti (fra cui Totò che lo ricordò in uno dei suoi film). Sullo scorcio degli anni Venti iniziò a interessarsi anche di fotografia e cinematografia, acquistando in proprio, grazie alla sua agiata condizione economica, le attrezzature necessarie per la realizzazione di alcuni cortometraggi di cui però non è rimasta alcuna copia. Svolse anche attività giornalistica fondando a Barletta nel 1933 il periodico “La Rinascita”.

Sul finire degli anni Venti, nella masseria di famiglia, nei pressi di Canne della Battaglia, “Il Sorgio”, Raffaele Cafiero realizzò il suo sogno, quello di girare un film muto il cui titolo è Sangue pugliese (scenografato da Biagio Vinella), storia di un amore grande e sfortunato. Sangue pugliese ricevette un premio, ma nessuna copia purtroppo è rimasta. (V. ATTOLINI, Cineasti di Puglia, Adda 2006).