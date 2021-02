20 febbraio 1259: Re Manfredi riceve nel Castello di Barletta gli ambasciatori tedeschi

20 febbraio 1259: Re Manfredi (1258-1266) riceve nel Castello di Barletta gli ambasciatori tedeschi, inviati dalla regina Elisabetta di Baviera - madre di Corradino di Svevia - per indurlo a deporre la corona a favore del figlio.

Manfredi riceve a Barletta i messi mandati da Elisabetta, madre di Corradino, per annunciare che l’aquilotto è vivo e per invitare il sovrano a deporre la corona.

“Et lo Re Manfredo li fece una saggia risposta dicendo che lo Reame era perduto pe chillo figliuolo et che isso ce l’haveva recuperato pe viva forza da mano de due Papa come era notorio a tutto lo mundo, et che lo Papa et la gente de lo Reame non havarriano comportato de fare chiù segnoreiare la natione todesca, ma che isso se contentava tenere chisto Reame durante la vita soia e pe’ lassarlo a Corradino et che la Mamma farria assai buono a mandarelo a crescere qua, a pigliar li costumi italiani, perché isso l’havveria tenuto commo a figlio”. Matteo Spinelli

Didascalia foto: L’ala federiciana del Castello