19 febbraio 1974: Rinvenute in una discarica in via Trani pietre tombali del Trecento

19 febbraio 1974: Rinvenute abbandonate, in una discarica di inerti, all’inizio di via Trani, pietre tombali del Trecento attribuite a cavalieri Gerosolomitani o Giovanniti (vicina chiesa e domus di S. Giovanni Gerosolomitano, sul sedime oggi occupato dal complesso Solemar) e Templari (di fronte, chiesa e domus di S. Leonardo del Tempio).

Nel febbraio del 1974 furono rinvenute, all’inizio di via Trani, in occasione delle operazioni di scavo per l’edificazione del complesso Solemar, un gran numero di lastre lapidee che in prevalenza erano riferibili ai priorati dei cavalieri Gerosolomitani e Templari, che lì nei pressi avevano edificato una domus e una chiesa negli anni delle Crociate (S. Giovanni Gerosolomitano 1146 e S. Leonardo del Tempio 1258), lastre studiate prevalentemente dal prof. Francesco Tommasi e Cecilia D’Ercole. In particolare ai Templari si riferiscono due lastre figurate con i rilievi dei defunti incisi con linee sottili e con stemmi di epigrafi. Esse sono databili ai primi anni del Trecento, epoca in cui si assistette alla fine drammatica dell’ordine cavalleresco. Una di esse copriva il sepolcro del maestro della casa e della Milizia nel Regno di Sicilia, Simone de Quincy. Altre lastre appartengono a cavalieri gerosolomitani. Testimonianze importanti e imprescindibili per ricostruire il contesto storico medievale della città di Barletta.