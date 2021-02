18 febbraio 1939: Inaugurazione del Circolo Littorio (attuale Circolo Unione) che ha come primo presidente l’avv. Giuseppe Lamacchia

Sul finire dell’Ottocento, un gruppo di amici decise di costituire un sodalizio, come punto di incontro e una sede ove potersi ritrovare per stare insieme, leggere, conversare, parlare di affari e di argomenti di attualità della vita cittadina. Prese il nome di “Gabinetto di lettura” sito in fondo a corso Garibaldi, nel palazzo Baldacchini (oggi sede della Banca Intesa S. Paolo).

Il successo fu notevole. Agli inizi del Novecento altre associazioni di minore importanza si aggregarono, per cui fu cambiato il nome in “Circolo Unione”. Era frequentato da cittadini di buon livello culturale, come avvocati, ingegneri, medici, farmacisti, insegnanti, industriali, scrittori, artisti, tutta gente che costituiva l’ossatura portante della società barlettana.

Durante la guerra 1915-18, i soci si dedicarono ad opere di beneficenza, a favore dei meno abbienti, e furono di supporto ai nostri soldati alle armi e alle loro famiglie.

Con l’avvento del Fascismo, si ebbe la trasformazione in “Circolo del Littorio” e il presidente era nominato dalle autorità locali. Il Circolo non aveva una propria sede, per cui fu deciso di affidare all’ing. Arturo Boccassini la progettazione e la costruzione di una struttura ricettiva nei giardini della Stazione che, dopo vari restauri, è ancora quella attuale. Il suolo fu concesso dal Comune e l’inaugurazione ufficiale avvenne il 18 febbraio 1939, presidente l’avv. Giuseppe Lamacchia. Nel 1943 con la caduta del Regime, e l’occupazione di Barletta da parte degli Alleati, la sede fu requisita e trasformata in un club per gli ufficiali inglesi.

Quando le truppe di occupazione lasciarono il paese e si tornò alla normalità, il Comune rivendicò la proprietà dell’immobile e il salone delle feste fu adibito a sala cinematografica, denominata “Cinema Eden” gestito dal sig. Raffaele Cafiero. Però una maggioranza di ex soci intentò un’azione giudiziaria contro il Comune, per cui il circolo fu restituito ai legittimi proprietari, che lo denominarono “Circolo Impiegati e Civili”, ma agli inizi degli anni Cinquanta tornò a chiamarsi “Circolo Unione”. Il primo presidente eletto - nel 1949 - fu il dott. Michele Picardi.

In tutti questi anni il Circolo ha fatto da cornice ai più importanti avvenimenti della vita cittadina. Si sono susseguiti nel tempo mostre d’arte, concerti musicali, conferenze, presentazioni di libri con la partecipazione degli autori, interventi di illustri personaggi protagonisti di numerosi aventi locali, ma talvolta anche nazionali. Fra i tanti illustri ospiti del circolo ricorderemo fra gli altri il presidente del Consiglio Emilio Colombo, in occasione della presentazione del Catalogo della Mostra di De Nittis di Monteverde e Piceni; il direttore d’orchestra Carlo Maria Giulini in occasione dei suoi settant’anni, Pietro Mennea reduce dai suoi trionfi sportivi festeggiato dalla cittadinanza nel salone del sodalizio e numerosi altri. Fra i presidenti di cui si conserva memoria il dott. Ruggiero Scommegna e il dott. Nicola Sanitate.

Didascalia: 18 febbraio 1939. Foto ricordo in occasione della inaugurazione del Circolo Littorio, che ebbe come primo presidente l’avv. Giuseppe Lamacchia. Fra gli altri, riconoscibili, di spalle allo stipite della porta, Giovanni Liverini e Ruggiero Scommegna.