17 febbraio 1912: Con un capitale di 150mila lire, fondata la Società Anonima per l’Industria del Cemento, l’attuale Cementeria di Barletta. Fondatore, primo presidente e primo azionista l’avv. Luigi Scuro

Il 17 febbraio del 1912 nacque la più grande delle nostre industrie cittadine, la Cementeria di Barletta, con un capitale sociale iniziale di 150mila lire e con una produzione iniziale annua di 16mila quintali. La Società aveva lo scopo di fabbricare cementi naturali ottenuti dalla cottura e successiva macinazione della marna importata dalla vicina Jugoslavia.

Primo presidente e maggiore azionista della nuova società, inizialmente chiamata Società Anonima per l’Industria del Cemento, fu Luigi Scuro, fra i fondatori del Partito Popolare Italiano.

Già negli anni Trenta la fabbrica impiegava 150 operai. Nel 1934, in conseguenza del regime autarchico, non potendo più importare la marna dalla Jugoslavia, la fabbrica abbandonò la produzione del cemento naturale con forno verticale per quella di cemento artificiale con forno rotante.

Nel 1935 assumeva il nome di Cementeria Meridionale e nel 1953 di Cementeria di Barletta. In quegli anni, con l’assistenza della Societè Swisse de Ciment Portland creò, sul suolo della vecchia, una nuova fabbrica, che raggiunse la produzione di 2 milioni di quintali a minor costo di produzione e maggiore qualità.

Fra la fine del ’61 e l’inizio del ’62, durante la gestione del direttore Hugo Simmen, fu realizzato un nuovo nucleo industriale del tutto autonomo dallo stabilimento precedente, in grado di produrre annualmente altri 3 milioni di quintali di cemento.

Negli anni Settanta la Cementeria raggiunse una potenzialità produttiva annua di 7 milioni di quintali e una produzione effettiva di circa 20mila quintali giornalieri, con l’impiego di una manodopera di oltre 300 dipendenti. Nel 1979, il pacchetto di maggioranza della società passerà nelle mani di un gruppo italiano, l’UNICEM, più recentemente (nel 2000) nella BUZZI UNICEM.

Didascalia: L’avv. Luigi Scuro

Didascalia: Il primo certificato azionario rilasciato al suo fondatore avv. Luigi Scuro

Didascalia: 1912 Foto di gruppo della Cementeria. Le giovani operaie sono addette alla cucitura dei sacchi