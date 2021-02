Di solito di Ettore Fieramosca si parla diffusamente in relazione alla sua nobile vittoriosa partecipazione alla celebre Disfida. Questa volta Renato Russo ci fa conoscere il periodo meno noto della sua vita, gli ultimi dodici anni, l’ultimo capitolo tratto dalla sua recente biografia dell’eroe capuano “Ettore Fieramosca vita e imprese di un capitano di ventura”

Su Ettore Fieramosca, fra storia e leggenda, soprattutto in occasioni celebrative, ci si sofferma per tesserne le lodi (ma non manca anche qualche tentativo di appannarne l’eroica figura). Nel solco della ricostruzione storica, oppure su quello dell’epica figura romanzata da Massimo d’Azeglio, mitico è il suo profilo di capitano della nostra vittoriosa disfida.

Degli antefatti del celebre fatto d’arme, notevolissimi i resoconti giunti sino a noi. Scarse e approssimative invece le notizie sul periodo successivo al tempo del famoso Certame, fino alla sua morte che - a parte la data - è avvolta nella più completa incertezza.

Sappiamo per certo infatti che morì nello stesso anno di Consalvo da Cordova, nel 1515, entrambi in Spagna. Ettore a Valladolid il 20 gennaio, Consalvo a Granata il 2 dicembre. Dodici anni, dalla data della Disfida, non sono pochi. Ma è proprio su questo periodo che è calato come un velo di oblio poiché il nostro, al contrario degli altri dodici italiani vittoriosi a Barletta, avrebbe disertato alcuni campi di battaglia che insanguinarono l’Italia, perdurando la guerra, fra alterne vicende, fra Francesi e Spagnoli, per oltre un quarto di secolo.

Cominciamo dalla sua romanzesca fine seguendo il drammatico racconto del d’Azeglio. Al termine della vittoriosa tenzone, a Barletta, il 13 febbraio 1503, il nostro eroe, disperato per la morte di Ginevra, avrebbe raggiunto il Gargano e nottetempo, fra il bagliore dei tuoni e la tormenta della tempesta, si sarebbe precipitato in mare dall’alto di una rupe, fra i burrascosi marosi dell’Adriatico.

Quando Giovanni Pascoli, proveniente dalla natìa Romagna, scese in Puglia, diretto a Matera dove avrebbe insegnato un paio d’anni, nell’intravedere, di lontano, i rilievi montuosi del Gargano, avrebbe riconosciuto - non privo di una fervida immaginazione - il monte dal quale Ettore si sarebbe lanciato nel baratro. Gli storici invece - senza farsi suggestionare dalla fantasiosa leggenda - avrebbero anzi tentato di ricostruirne la vita dopo l’epica impresa pugliese.

La battaglia di Cerignola 1503

Due mesi dopo la Disfida, il 28 aprile, gli eserciti francese e spagnolo si scontrarono a Cerignola in una battaglia sanguinosa e definitiva per le sorti della guerra. Vinse Consalvo da Cordova, mentre il duca di Nemours, su quel campo ci lasciò la vita. Nella battaglia rifulse ancora una volta il valore del Fieramosca e degli altri cavalieri italiani. E fu anzi il nostro eroe che, al comando di una brigata, inseguì folti drappelli di francesi in fuga verso Capua.

Il 2 maggio Consalvo da Cordova confermava, a favore di Barletta, tutti i privilegi, grazie, immunità ed esenzioni già concesse dai precedenti sovrani.

Il 10 maggio il Fieramosca entrava in Capua alla testa di 500 cavalieri e 100 fanti, ne scacciava i Francesi, proseguendo gli scontri nella valle del Garigliano dove colse l’occasione per riprendersi i feudi di Roccadevandro e di Camino, terre occupate da Federico di Monforte.

Il 20 maggio Consalvo entrava trionfalmente in Napoli, fregiandosi del titolo di viceré del Regno.

Quindi il 28 dicembre 1503, l’espugnazione di Gaeta, l’ultima battaglia di quel memorabile millecinquecentotre, come lo definisce Guicciardini. Sul ponte del Garigliano, si confrontarono ancora una volta le armi francesi e quelle spagnole. Da un lato l’esercito francese comandato dal Baiardo e dall’altro le milizie di Consalvo da Cordova e la cavalleria di Prospero Colonna. In un primo momento le soverchianti forze d’oltralpe stavano per aver ragione di quelle ispaniche, quando l’arrivo del capitano Bartolomeo d’Alviano al comando di milizie veneziane, sovvertì l’esito dello scontro. Fieramosca era nel folto della mischia dove si destreggiò come sempre coraggiosamente. I Francesi si rinchiusero nella fortezza di Gaeta, ma furono costretti alla resa nella primavera dell’anno dopo.

Alla corte di Ferdinando il Cattolico 1504

Dopo queste battaglie, il Fieramosca, che per essersi distinto per il coraggio dimostrato, era stato insignito del titolo di cortigiano del Re, con altri nobili, nell’agosto del 1504, si recò in Spagna non solo per ringraziare re Ferdinando per l’onorificenza accordatagli, ma anche come “oratore”, cioè capo di una delegazione di Capuani che rivendicavano presso il sovrano alcuni privilegi per l’antica e nobile città campana. Il re non solo accordò i privilegi richiesti, ma conferì al nobile capitano il titolo di conte di Miglionico e signore di Acquara, in riconoscimento dei servizi resi e della lealtà dimostrata. Lo autorizzò inoltre a ornare il suo scudo con un leone rampante che aggredisce il giglio di Francia.

Ma queste liberalità non durarono a lungo. Con la fine della guerra, infatti, Consalvo da Cordova avviò un lento processo di normalizzazione e di recupero degli antichi feudatari alla corona spagnola. Fra i danneggiati da questo provvedimento, c’era anche il nostro Fieramosca il quale restò amareggiato non tanto per la restituzione del feudo di Miglionico al suo legittimo titolare, la famiglia Sanseverino, quanto per quella del castello di Roccadevandro che suo padre aveva ricevuto da re Ferrante d’Aragona, come ricompensa della lealtà dimostrata in tanti anni di onorevole servizio. Consalvo da Cordova, a parziale indennizzo del grave danno recatogli, dispose che al capitano Fieramosca venisse corrisposta una indennità risarcitoria di 600 ducati, ma Ettore rifiutò sdegnosamente.

Egli ne restò così contrariato tanto che per molto tempo restò militarmente inoperoso. Il silenzio su di lui viene interrotto da due notizie.

Nel 1507 lo troviamo a Capua per rendere omaggio a Prospero Colonna eletto cittadino onorario della città campana; e l’anno dopo, nel 1508, a Roma, fra gli invitati alle nozze di Marcantonio Colonna (nipote di Prospero) con Lucrezia della Rovere nipote di papa Giulio II.

Non si hanno notizie invece della sua presenza nella battaglia di Agnadello (1509), mentre siamo informati, dai diari di Marin Sanudo, alla data 1510, di un suo tentativo di mettersi al servizio dei Veneziani, se gli fosse stata riconosciuta la condotta di 100 uomini d’armi e 100 cavalieri per sé, e altrettanti per i suoi fratelli Guido e Cesare.

La battaglia di Ravenna 1512

Due anni dopo, nel 1512, ritroviamo Ettore a Ravenna al servizio di Fabrizio Colonna. La battaglia, come quella di Pavia, è fra le più importanti del secolo. Vi giganteggia la figura del maresciallo di Francia, Gastone de Foix, la folgore d’Italia, come venne ribattezzato per la rapidità fulminea dei suoi spostamenti.

Alla battaglia di Ravenna ritroviamo, col Fieramosca, molti altri protagonisti di quel teatro d’operazioni militari ch’era stata qualche anno prima la città di Barletta: fra i francesi Lapalisse, d’Aubigny e Baiardo, fra gli spagnoli Pedro Navarro. Dei tredici cavalieri, col Fieramosca, erano presenti Mariano Abignente, Guglielmo d’Albamonte, Brancaleone al servizio di Fabrizio Colonna, Capoccio di Spinazzola, Fanfulla da Lodi e Romanello da Forlì.

Che Fieramosca abbia effettivamente combattuto a Ravenna e che vi sia stato anzi gravemente ferito, sarebbe confermato ancora dai diari di Marin Sanudo che, a quell’anno e in quel mese annotò che il nobile capitano Fieramosca da Capua, reduce dalla battaglia di Ravenna, dove era stato ferito, per conto della Signoria era stato visitato da Andrea Arimondo Savio, uno dei più noti dottori di Venezia; quindi ospitato, per il tempo della sua convalescenza, dalla nobile famiglia spagnola dei Bessalù, alla quale era stato raccomandato. Dopo la guarigione raggiunse Ancona, dove si sarebbe messo al servizio del viceré di Napoli, Raimondo de Cardona.

La morte a Valladolid 1515

Da questo momento in poi perdiamo le tracce del Fieramosca, salvo che per un invito che avrebbe ricevuto da Re Ferdinando il Cattolico, nell’autunno del 1514 al quale forse doveva rimordere la coscienza per il modo in cui aveva trattato il nobile cavaliere capuano. Giunto a Valladolid, dove in quel tempo il sovrano teneva corte, ammalatosi gravemente, qui la morte, le cui circostanze ci sono del tutto ignote, lo colse il 20 gennaio del 1515. Aveva solo 38 anni.

Vuole la tradizione che il suo corpo sia stato sepolto in una chiesa della cittadina iberica, con una iscrizione che avrebbe paragonato il nostro eroe all’Ettore troiano, unitamente al rammarico che fosse morto di una banale malattia, anziché su un glorioso campo di battaglia. Ma nel 1844, quando la città di Capua ne reclamò le spoglie, esse non furono più ritrovate. Era passato troppo tempo perché si potesse risalire al nome della chiesa, e al ritrovamento del corpo dell’eroe capuano.

Per quanto riguarda le fonti documentali dalle quali attingere notizie sulla vita del Fieramosca, sono numerose anche se non sempre attendibili, per cui vanno prese con beneficio d’inventario. Di sicuro, dei suoi cimeli, conserviamo forse l’oggetto più nobile, la storica spada adoperata durante la Disfida, ma anche sui numerosi campi di battaglia che calcò nella sua intensa vita di capitano di ventura. Sulla pesante lama, che attira sempre l’ammirata attenzione dei visitatori, vi sono incise le parole: Hector Ferramosca de Capua. Quanto alla sua firma autografa, resa con scrittura elaborata ma nitida, come s’usava al tempo, è riportata in un diploma del 9 novembre 1509, conservato nell’archivio dei benedettini di Cava.

Renato Russo

Didascalie