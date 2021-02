La Disfida di Barletta, cosa accadde in quei giorni?

Antefatti

Lo scenario che si presenta in Italia all’inizio del XVI secolo è quello della rivalità tra principi e signori dei numerosi distretti che si lasciano conquistare – attraverso particolari alleanze – dagli emissari di Luigi XII di Francia e Ferdinando di Spagna (il Cattolico).

Nel Regno di Napoli, e specificatamente a Barletta sotto il dominio spagnolo di Consalvo da Cordova (detto il Gran Capitano) e a Canosa di Puglia sotto il dominio francese del duca di Nemours, erano in corso le più diverse strategie per la conquista del territorio. Numerose erano le scaramucce tra gruppi di cavalieri, e i prigionieri erano sovente trattati secondo le regole del codice cavalleresco del tempo.

Molti soldati di ventura italiani al servizio di Prospero e Fabrizio Colonna – alleati degli Spagnoli – dimostrarono il loro valore e la loro audacia in diverse circostanze; tra questi Ettore Fieramosca. Tra i tanti prigionieri francesi figurava un tale Guy de La Motte, cavaliere francese la cui “arroganza” dette origine alla famosa Disfida.

L’offesa

Durante una cena offerta dal “Gran Capitano” presso l’osteria di Veleno (denominata Cantina del Sole), il La Motte, anch’egli invitato assieme ad alcuni prigionieri francesi, sostenne, durante una animata discussione, che “i francesi non tenevano gli italiani in alcuna estimazione”.

A questa tracotante affermazione, Diego de Mendoza, il comandante spagnolo del gruppo vittorioso sui francesi, prese ad esaltare la combattività degli italiani in forza agli spagnoli il cui valore – a suo dire – era superiore ad ogni altro. Anche un altro ufficiale spagnolo presente alla cena, Inigo Lopez de Ayala, non seppe tacere di fronte alle provocazioni francesi e rivolto all’impudente La Motte lo provocò affermano che “per giudicare, si avessero a misurarsi tanti italiani con altrettanti francesi”.

Bando della sfida e i 13 campioni italiani

Fu stabilito il giorno per la singolar tenzone: 13 febbraio 1503. Si inviarono per le contrade gli araldi a cavallo che, tra squilli di tromba e rulli di tamburi, declamarono il Cartello della Sfida.

Ettore Fieramosca da Capua, Francesco Salamone da Sutera, Marco Corollario da Napoli, Guglielmo d’Albamonte da Palermo, Pietro Riczio da Soragna, Mariano d’Abignente da Sarno, Giovanni Capoccio da Spinazzola, Ludovico d’Abenevole da Capua, Ettore Giovenale da Roma, Bartolomeo Fanfulla da Lodi, Romanello da Forlì, Miale da Troia, Giovanni Brancaleone da Genazzano.

Investitura e giuramento

I principi Prospero e Fabrizio Colonna, comandanti dei soldati italiani al servizio degli spagnoli, nominarono capo dell’impresa Ettore Fieramosca, affinché radunasse 12 validi campioni italici per affrontare in campo aperto, in un combattimento ad oltranza, altrettanti francesi guidati da La Motte.

Effettuato il reclutamento dei suoi, il Fieramosca – al cospetto di Consalvo da Cordova e dei Colonna – chiese prima l’investitura a cavalieri dei 13 campioni italiani; dopo di che essi giurarono “di voler morire piuttosto che uscir vinti dal campo”.

L’appello di Ettore Fieramosca ai Cavalieri italiani prima della Sfida

“Altri ne tempi passati han combattuto per inimicitia, per iracondia, per ingiuria ricevuta, cupidità di robba, tesori e beni di fortuna, altri per amor di donne e chi per un’occorrenza e chi per un’altra, secondo che l’occasione se gli porgeva. Voi oggi combatterete con la buon’ hora principalmente per la gloria: questa vi infiamma, questa vi accompagna all’immortalità, liberandovi da ogni caso di vil morte, facendovi famosi appresso li nostri posteri. Oltre di ciò dovete sapere che non solo portate hoggi questo sì vostro particolar honore in su le vostre braccia, ma insieme con voi, l’honor e la gloria di tutta la nazione Italiana […] horsù Cavalieri strenuissimi e fratelli miei, con prospero e felice augurio avviciniamoci al luogo dove tal impresa se die seguire; perché son certo che saran molto maggiori gli effetti e i portamenti vostri che le mie parole”. E finito tal raggionamento, e fatta la debita oratione a Dio, montaro à cavallo e ponendosi ciascuno l’elmetto in su la testa, e le lanze alla coscia, se avviaro verso il campo.

da Historia del combattimento de’ Tredici Italiani contro altrettanti Francesi,

scritta da Autore di Veduta che vi intervenne

Il Certame cavalleresco e i festeggiamenti per la vittoria

Incamminandosi al mattino verso Andria e raggiunto il campo S. Elia (luogo del combattimento), i cavalieri italiani attesero pazientemente l’arrivo dei cavalieri francesi che giunsero nel pomeriggio.

Posizionate le due fazioni alla presenza dei giudici di campo, dei nobili che parteggiavano per i loro campioni, dei familiari e della popolazione, lo scontro ebbe inizio al terzo squillo di tromba.

Con asprezza e accanimento, a suon di “spade, stocchi, et altre armi manuperabili”, il combattimento proseguì fino alla dichiarata vittoria degli italiani. Tanti furono i festeggiamenti al campo e al rientro in Barletta, la gioia era indescrivibile: “… li fuochi per le strade, li lumi per ciascuna finestra, le musiche di variati suoni, e canti, che per quella notte furon esercitati, non se potrian per umana lingua narrare a compimento…” (Anonimo Autore di Veduta).

Renato Russo