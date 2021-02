13 febbraio 1503: Disfida di Barletta tra 13 cavalieri italiani e altrettanti francesi nel campo neutro di S. Elia fra Andria e Corato. Vinceranno gli italiani guidati da Ettore Fieramosca contro i francesi comandati da Guy de La Motte

Lunghi e accurati furono i preparativi per il combattimento. Consalvo ne affidò il compito a Prospero Colonna che lo svolse con minuziosa accortezza, cominciando dalla dotazione delle armi. Ciascun cavaliere sarebbe sceso in campo con una lancia e due stocchi, l’uno con la punta aguzza da portarsi sul lato sinistro dell’arcione e l’altro più corto e largo. Invece della mazza ferrata, molto in voga a quel tempo, comandò di usare una scure e che i cavalli fossero protetti da una pesante gualdrappa rinforzata di cuoio e che sul terreno dello scontro venissero piantati numerosi schiodoni, perché chi fosse caduto da cavallo, potesse ancora difendersi.

La domenica pomeriggio del 12 febbraio del 1503 i tredici cavalieri italiani, accompagnati dai fratelli Colonna e da numerosi altri cavalieri spagnoli, si recarono ad Andria, dove furono accolti da Consalvo da Cordova. I tredici sfidanti francesi partirono invece da Ruvo, dove era attestato un presidio comandato dal signor de Lapalisse. Usciti dal castello all’alba del 13 febbraio, dopo aver ascoltato la messa celebrata nella vicina chiesa di S. Rocco e ricevuta la benedizione dal vescovo della città mons. Francesco Spallucci, i Francesi si avviarono sul luogo della sfida. (cfr. R. RUSSO, Barletta la storia, Editrice Rotas 2004)

Didascalia foto: Disfida di Barletta, lo scontro (De Amicis)