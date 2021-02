11 febbraio 1972: inizia la crisi della Montecatini, chiuderà definitivamente 4 anni dopo

11 febbraio 1972: Primo comunicato ufficiale che preannuncia la crisi della Montecatini: chiuderà definitivamente quattro anni dopo

Nel momento in cui l’Italsilos si impegnava a costruire il mastodontico impianto di stoccaggio del grano con l’assunzione di numerose maestranze, si avvertivano i primi sintomi di una imminente crisi della Montecatini di Barletta, per una sensibile diminuzione delle commesse.

Nel febbraio del ’72 la Montecatini di Barletta, del gruppo Montedison, che produceva acido tartarico e fertilizzanti, impiegava 180 dipendenti. Poiché il fatturato dell’acido tartarico era in perdita, l’azienda ne voleva interrompere la produzione. Per il momento però, assicurava il presidente della Montedison Eugenio Cefis al senatore del collegio Mauro Pennacchio, i lavoratori non correvano rischi immediati. A meno che (in cauda venenum) il ministro dell’Industria, a quel tempo l’on. Antonio Giolitti, e il CIPE, non avessero promosso degli incentivi e non avessero sopportato loro il peso della insostenibile crisi! (cfr. R. RUSSO, Barletta nel Novecento, fra cronaca e storia, Editrice Rotas 2008)

Per quattro anni le forze politiche e sindacali si adoperarono per scongiurare, in lunghe estenuanti trattative, la ventilata chiusura dello stabilimento, e anzi, nel marzo del 1974 le parti raggiunsero un’intesa diretta al raddoppio della produzione dell’acido tartarico e alla ripresa della produzione dei fertilizzanti, fin lì sospesa. Ma la Montedison, benché avesse ottenuto dal Governo un finanziamento di 100 miliardi, non tenne fede all’impegno di salvare lo stabilimento di Barletta così, nei tre anni che seguirono, non produsse alcuna iniziativa diretta al miglioramento delle strutture industriali che andavano progressivamente deteriorandosi. Fino alla chiusura.

Didascalia: Lavoratori della Montedison dinanzi all’ingresso della fabbrica