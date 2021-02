10 febbraio 1871: In edicola il primo numero del mensile “Il Circondario di Barletta”

10 febbraio 1871: In vendita, presso l’edicola Patella (alle spalle della statua di Eraclio), il primo numero de “Il Circondario di Barletta”, il primo mensile cittadino fondato da Valdemaro Vecchi, a beneficio dei dodici Comuni della Sottoprefettura di Barletta.

Originario di Fidenza, dove aveva fatto il tipografo, invitato da F.S. Vista, il 28 dicembre del 1868 Valdemaro Vecchi s’era traferito a Barletta, dove installò la sua prima tipografia nei locali a pianterreno del Palazzo Comunale, allora in via Municipio (attuale sede della Camera di Commercio). Tre anni dopo, nel 1871, “Il Circondario di Barletta” iniziava la pubblicazione della sua prima rivista, un giornale amministrativo, commerciale, industriale, letterario, scientifico e politico, di principi liberali moderati.

Per “Il Circondario” scrissero, fra gli altri Romeo Scelza, Francesco Saverio Vista, Raffaele De Nittis, Vincenzo Passeretti e Giacomo Boggiano. Interromperà le sue pubblicazioni sei anni dopo, nel 1876, concludendo le sue uscite con una serie di articoli dell’ingegnere capo del Comune, Francesco Losito, sullo scoprimento di alcune tombe messapiche in via Mura S. Agostino. (cfr. R. RUSSO, Barletta la storia, Editrice Rotas 2004)