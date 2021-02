Festa della Madonna di Lourdes nel Santo Sepolcro: il programma

Di seguito il programma delle celebrazioni che si terranno a Barletta, presso la Basilica Santo Sepolcro, in occasione della Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes

TRIDUO

lunedì 8 febbraio

ore 9.00, Santo Rosario

ore 9.30, Celebrazione Eucaristica

ore 18.30, Santo Rosario

ore 19.00, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Mauro Dibenedetto, parroco della Basilica Santo Sepolcro, Barletta

martedì 9 febbraio

ore 9.00, Santo Rosario

ore 9.30, Celebrazione Eucaristica

ore 18.30, Santo Rosario

ore 19.00, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Cosimo Falconetti, parroco della Parrocchia SS. Trinità, Barletta

mercoledì 10 febbraio

ore 9.00, Santo Rosario

ore 9.30, Celebrazione Eucaristica

ore 18.30, Santo Rosario

ore 19.00, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Paolo Doronzo, parroco della Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Barletta e assistente spirituale Unitalsi, sottosezione di Barletta

GIOVEDI 11 FEBBRAIO

FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA VERGINE DI LOURDES

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

ore 9.00, Santo Rosario

ore 9.30, Celebrazione Eucaristica

ore 18.30, Santo Rosario ore

19:00, Celebrazione Eucaristica (teletrasmessa da Amica 9) presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, nostro Arcivescovo, con la partecipazione dell’Unitalsi, sottosezione di Barletta, e dell’Arciconfraternita del Santo Legno della Croce. A seguire momento di Adorazione Eucaristica

«Carissimi- scrive don Mauro Dibenedetto in una comunicazione ai fedeli della parrocchia - l’esperienza drammatica dell’emergenza sanitaria, in modo globale, ha attraversato anche le nostre esistenze portando paura, isolamento, dolore, lutti. La festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes, che ci apprestiamo a celebrare, ci faccia ritrovare tutti uniti nella resilienza e nel dono della fede riponendo, sull’esempio di Maria, fiducia e speranza nel Signore. Insieme con la famiglia Unitalsiana accogliamo l’invito che ci viene da Papa Francesco per la XXIX Giornata mondiale del malato a non scadere in una fede ipocrita, limitata a sterili esercizi verbali, avulsa dalla storia e dalle necessità dell’altro, ma a riservare una particolare attenzione alle persone che soffrono la malattia del corpo e dell’anima e, sull’esempio di Gesù, ad esercitare la “virtù” della vicinanza, imparando a “fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza sino a farsene carico nel servizio (cfr. Lc 10,30-35)”»

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme anti-Covid. I fedeli dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani entrando in Basilica. La capienza in Basilica è di 170 posti.