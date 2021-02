Un anno di editoria a Barletta: il consuntivo 2020 segna 25 opere pubblicate

Nonostante la pandemia e le gravi difficoltà attraversate dalla nostra economia, gli autori barlettani hanno prodotto, anche quest’anno appena trascorso, un gran numero di libri: 25 titoli, anche se siamo lontani dalle 40 pubblicazioni di qualche anno fa. Venticinque titoli, cioè quanti ne furono editati nel 2019. Questa volta il primato spetta alle biografie, ben nove, introdotte da un autore eccellente, Giuseppe De Nittis con il suo Taccuino, pubblicato sia nella versione italiana che francese. Quindi di Corrado Allegretta Potevo nascere cinese; di Matteo Bonadies Solo il cuore di un bambino; di Michele Cristallo Peppino amore mio, Léontine racconta la sua vita con De Nittis; di Angelo Nardelli Vieni a casa a prendere un caffè? (quinta edizione); di autori vari La pasticceria Buonvino, Barletta 1920-1966; di Renato Russo Gioacchino Murat a Barletta.

Quindi i romanzi, quattro: di Savino Fiorella Il tuffatore (ed. Plus Ultra); di Francesca Dicuonzo F come Francy (ed. Laterza-Bari); di Romana Francesca Dimaggio Un duplex per tre (Brè edizioni-Treviso); di Alfredo Di Giovanni, Carafa, il Cristo velato (Gelsorosso-Bari).

Scarsa la produzione poetica, al contrario di tanti anni fa, quando di sillogi poetiche n’erano edite un gran numero; quest’anno appena due: di Renato Russo Al di là delle nuvole (ed. Rotas-Barletta); di Carlo Storelli Storelli telling and friends (Milella-Lecce).

Due saggi di Renato Russo (editi entrambi dalla Rotas) Passeggiando per Barletta in una calda giornata di estate e Una scia di sangue e violenza. Quindi sette pubblicazioni appartenenti a generi diversi. Per la sezione arte a cura dell’ArcheoBarletta Mia cara piccola moglie: la donazione De Nittis dall’atelier al Museo (ed. Rotas-Barletta); per lo sport di Massimo Penza Storia del Barletta Calcio (Hellnation libri); per il mondo delle favole di Alessandro Piazzolla Il coraggio dei gamberi (autopubblicato); in tema di religione di Renato Russo il saggio storico S. Antonio già S. Francesco (dal 1558) dei Frati Minori Osservanti (ed. Rotas-Barletta); non poteva mancare un giallo, il terzo di Giuseppe Dibenedetto, Nella valle le origini della giustizia (Youcanprint); un testo di filosofia del dirigente scolastico Salvatore Citino L’evoluzione della personalità (ed. Rotas-Barletta); e uno di scienze del dott. Antonio Marzocca, Teorie del cancro (Ed. Santelli-Cosenza).

E ora qualche riflessione. Una curiosità, tutte le biografie sono state editate dalla Rotas, al contrario dei quattro romanzi i cui autori hanno scelto editori esterni. L’editoria cittadina tutto sommato bene, anche se notevole è il contributo dell’editoria locale. Barletta legge? Poco, in realtà, e tuttavia apprezzabili sono le librerie che resistono alla crisi. Rispetto agli anni passati numerosi sono gli autori nuovi, come lo sono quelli che per quest’anno hanno soprasseduto, come Fulvio Frezza (musica), Maria Antonietta Binetti (letteratura per l’infanzia), Luigi Di Cuonzo (Archivio della Memoria e della Resistenza) ed Enza Piccolo (romanzi) che aspettiamo ad un prossimo impegno.

Barletta legge poco, ne sanno qualcosa le librerie che tengono duro. Enorme è lo sforzo compiuto da alcune associazioni culturali in occasione di presentazioni di libri, alcune scuole come il Liceo Classico, stimolato dal suo dirigente Giuseppe Lagrasta, oppure il Centro Studi “Barletta in Rosa”, la Biblioteca dei Ragazzi “Mirabilia”, ma soprattutto la Biblioteca Comunale e il suo responsabile Emanuele Romallo che coordina bene le iniziative promozionali della lettura, sia quelle ministeriali (MIBACT) che quelle locali e comunali (di particolare efficacia “Il Maggio dei Libri” una intensa kermesse libraria). Senza dire del notevole spazio dedicato ai libri dalla Gazzetta del Mezzogiorno in contesti locali e regionali.

Una mancanza del mondo culturale (fatta qualche rarissima eccezione) è il più completo disinteresse degli imprenditori locali, che potrebbero fare tanto per la promozione della nostra cultura e sono invece insensibili di fronte alle esigenze della formazione culturale della nostra società cittadina e territoriale.

Che i barlettani leggano poco è un fatto acquisito, ma forse un’attenuante c’è, al mero recepimento dei dati forniti dalle librerie cittadine. Non sono pochi infatti i lettori che, anziché in libreria, preferiscono fare i loro acquisti direttamente da internet, specialmente attraverso Amazon. Ma questo è un dato al quale non possiamo risalire, neanche per approssimazione perché è impossibile farsi un’idea di quanti acquirenti si servano di questa via.

Renato Russo