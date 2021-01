“Spazi di Prossimità”, al GOS ripartono i Laboratori

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una nuova ondata di interesse per la rigenerazione urbana ed i processi partecipativi. I centri culturali, quali ad esempio il Laboratorio Urbano GOS di Barletta, sono un’infrastruttura culturale e sociale fondamentale per il territorio. Di solito considerati residuali rispetto ai luoghi della cultura tradizionali, diventano al contrario spazi culturali di prossimità il cui ruolo fondamentale è ancora più evidente ai tempi della crisi pandemica.

A tal proposito risulta particolarmente importante lavorare, per il futuro, allo sviluppo di una cultura di prossimità, dispiegando sui territori – nel centro come in periferia, nella grande città come nelle aree interne –pratiche culturali accessibili, distribuite, capillari che sono e saranno indispensabili perché le disuguaglianze accentuate dal COVID non creino ferite non rimarginabili. Tutto questo potrà avvenire solo investendo su progetti che consentano di riorganizzare la fruizione dei contenuti culturali e sociali come ad esempio rispondere ai nuovi fabbisogni delle comunità, sviluppare servizi di prossimità, innescare processi di welfare di comunità, realizzare attività socio-educative per minori, promuovere attività culturali “di quartiere”, favorire processi di digitalizzazione nella gestione, produzione ed erogazione dei servizi e adeguare gli spazi al rispetto delle regole del distanziamento sociale.

In questo solco si inserisce Giovani Open Space Creative Lab, progetto proposto dal Laboratorio Urbano GOS di Barletta nell’ambito di “Spazi di Prossimità”, misura promossa dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia in collaborazione con ARTI e rivolta alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il GOS di Barletta, gestito da ATS Soundiff, è un centro polivalente a vocazione culturale e sociale. Un “Open Space” dedicato al protagonismo giovanile e orientato all’aggregazione, alla produzione, alla mobilitazione culturale e allo scambio formativo e di know-how che propone una offerta variegata, profondamente coerente con la mission artistica, creativa e culturale del Laboratorio: Laboratori Corali e Strumentali; Laboratori Creativi Artistici; Incontri Musicali col Quartiere, Eventi e Concerti dedicati alla produzione concertistica e musicale; spazio di economia sociale e collaborativa; area aperta alla contaminazione sui temi della relazione e della partecipazione.

Compatibilmente con la situazione epidemiologica da COVID19 che si profilerà all’orizzonte e in accordo con le misure igienico – sanitarie previste dai protocolli nazionali, ripartono presso il Laboratorio Urbano GOS i Laboratori di Canto Corale per Bambini e Adulti (Voci Gentili e Creative Voice Kids, Giochiamo con La Musica); i Laboratori Creativi di Disegno, Pittura e Storie di Carta. È necessario pertanto dedicare un’attenzione particolare alle forme di apprendimento che i nuovi centri culturali attiveranno sui territori, alla emersione di forme di sapere culturale, al consolidamento ed alla circuitazione di questi saperi, messi poi a disposizione della comunità e del territorio. Per informazioni e partecipazione ai laboratori è possibile contattare il numero 3247994620.