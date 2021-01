Giornata mondiale della Pace, iniziativa online “Non c’è Pace senza cura”

L’Azione Cattolica diocesana invita soci e simpatizzanti a partecipare all’iniziativa “Non c’è Pace senza cura”, organizzata da Pax Christi e Mosaico di Pace, che si terrà venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20:30. La diretta sarà trasmessa sulle pagine Facebook di Pax Christi e di Mosaico di Pace.

L’incontro è progettato per i trent’anni di vita della rivista Mosaico di Pace, fondata da don Tonino Bello, e in occasione della Giornata mondiale della Pace.

All’incontro interverranno: Nicoletta Dentico, Monica Di Sisto, Rosa Vaglio; modera Rosa Siciliano; introduce don Renato Sacco e conclude Mons. Giovanni Ricchiuti.

L’Azione Cattolica promuove l’iniziativa in spirito di sinodalità e di comunione sull’insegnamento di Papa Francesco, il quale ci ricorda che «il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà» (Firenze, 10 novembre 2015).

All’appuntamento ne seguirà un secondo organizzato da Mosaico di Pace e Pax Christi, in collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana, a proposito del quale saranno comunicate a breve le indicazioni. L’iniziativa è da considerarsi parte integrante del programma proposto dall’Azione Cattolica diocesana per il mese della Pace.

Info: info@mosaicodipace.it - info@paxchristi.it - www.mosaicodipace.it

