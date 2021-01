"Indovina chi viene a (s)cena": il teatro Curci riapre ma restando chiuso

A Barletta il teatro Curci riapre restando chiuso. È purtroppo uno degli effetti del covid-19 con le sue restrizioni.

Oggi però un momento di respiro per compagnie teatrali, attori, tecnici e addetti ai lavori. Sì, proprio loro che possono finalmente, in maniera diversa, ma sempre con la stessa motivazione, ritornare a fare il loro lavoro grazie al progetto firmato e prodotto dal Teatro Pubblico Pugliese dal titolo "Indovina chi viene a (s)cena".

È il nuovo format culturale on line che unisce artisti e pubblico in questo momento di crisi dello spettacolo dal vivo. Ogni appuntamento racconterà la nostra cara e amata regione, attraverso le storie dei grandi nomi della scena, le leggende, gli episodi storici, i piatti tipici o i suoi personaggi più rilevanti. Attraverso l’uso della chat si potranno inoltre porre domande e rispondere a richieste fatte dagli artisti, condividere pensieri, commenti, emozioni in tempo reale. I contributi ritenuti più interessanti saranno trasmessi in video e visibili a tutti durante la diretta. Ma più di questo nulla trapela, se non qualche scatto della scenografia e l'appuntamento a questa sera in streamming. Per qualsiasi informazione o dettaglio sulle modalità di visione dello streaming, visionate il sito del Teatro pubblico pugliese.