“Indovina chi viene a (s)cena”, dal Teatro "Curci" due spettacoli online gratuiti

Presentati a Palazzo di Città i due racconti-spettacolo che saranno allestiti sabato prossimo, 9 gennaio, alle ore 19.30 e alle 21 sul palcoscenico del teatro “Curci” di Barletta nell’ambito della rassegna online “Indovina chi viene a (s)cena”. La conferenza stampa odierna ha visto in presenza gli assessori Graziana Carbone e Oronzo Cilli (delegati rispettivamente alla Cultura e al Turismo) e la dirigente del settore comunale Cultura Santa Scommegna.

Via streaming, invece, il direttore artistico del teatro “Curci” Fabio Troiano e il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, Sante Levante. Promossa dalla Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese d’intesa con i Comuni soci e la collaborazione di Pugliapromozione, Pugliesi nel Mondo e Inchiostro di Puglia, “Indovina chi viene a (s)cena” si candida a cartellone unico regionale nella fiduciosa attesa di assistere alla rivitalizzazione dell’intero settore sottoposto agli imprescindibili precetti dall’emergenza sanitaria.

<<È stata ideata – ha evidenziato il direttore Levante – come una sfida per narrare tradizioni, identità e vocazioni del territorio e delle sue città attraverso racconti-spettacolo dal vivo, inediti di 30 minuti ciascuno, inscenati dinanzi a una tavola imbandita sui palcoscenici di 28 teatri di Puglia grazie al talento degli attori professionisti di quasi 70 compagnie regionali. Un’attività parallela per consolidare il rapporto con il pubblico in previsione di un ritorno alla normalità e, perché no, avvicinare quanti vivono con nostalgia la lontananza dalla regione>>. Un punto di vista, quest’ultimo, avvalorato dal direttore artistico del teatro “Curci”, Troiano, definendo la rassegna <<Coinvolgente e puntuale per ambire con decisione alla riattivazione del circuito>>.

L’originalità di “Indovina chi viene a (s)cena” si condensa e si manifesta nel fattore mistero. Infatti, a sorpresa saranno sia il racconto che la produzione teatrale, la compagnia e gli attori in scena, tutti ospitati in presenza nei teatri pugliesi coinvolti e ripresi da una regia che li trasmetterà su una piattaforma digitale. Gli spettatori, gratuitamente, potranno collegarsi e accreditarsi al sito del Teatro Pubblico Pugliese, quindi seguire le regole del gioco per riservare il proprio posto a tavola e seguire la diretta. Chi riuscirà per primo a indovinare lo spettacolo attraverso gli indizi pubblicati sui canali social del TPP, sarà premiato aggiudicandosi un biglietto utilizzabile in uno dei teatri del circuito per la prossima stagione. Sarà possibile inoltre possibile sperimentare il teatro immersivo, interagendo in chat-room con gli artisti tramite un numero telefonico dedicato. Maggiori info su www.teatropubblicopugliese.it e www.comune.barletta.bt.it. Concordi gli assessori Carbone e Cilli nel definire l’adesione della locale Amministrazione, e in particolare del teatro “Curci”, un significativo e qualificante esempio di lavoro d’équipe per guardare con ottimismo all’avvenire. <<Si è operato con entusiasmo – hanno rivelato – interpretando questa interessante attività non solo come sostegno concreto a un comparto sofferente per le restrizioni a cui è stato giocoforza sottoposto dalla pandemia, ma anche e soprattutto come una importante occasione di visibilità cittadina organica alle future, sincrone strategie che la cultura e il turismo devono predisporre per restituire ossigeno e vigore a questo fondamentale ramo economico>>.