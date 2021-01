Il Rotary Club Barletta dona libri alle biblioteche scolastiche

Il Rotary Club Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, il 17 dicembre 2020 ha dialogato con l’autrice avv. Giovanna Carpagnano, per la presentazione del suo libro “Le persone speciali esistono”, iscritto al Premio Internazionale Quasimodo, in video collegamento con le autorità rotariane, il prefetto distrettuale Elisabetta Papagni, l’assistente del Governatore Emanuela Termine, il PDG Luca Gallo, Anna Palombella, moglie del PDG Luigi Palombella, i presidenti RC del raggruppamento, Angela Tannoia per Trani, Giacomo Triglione per Valle dell’Ofanto Giacomo, la prof. Imborbone del Liceo Classico di Trani, i soci ed i gentili ospiti, tutti connessi per questo interessante evento, a cura del socio avv. Giuseppe Prascina, amico e collega dell’autrice.

Il Rotary Club Barletta, in occasione delle festività natalizie, ha rivolto la sua attenzione all’emergenza educativa, donando alle biblioteche scolastiche 8 copie per ciascuna del libro “Le persone speciali esistono” di Giovanna Carpagnano, concittadina ed ex alunna a sua volta, sia della Scuola Media De Nittis che del Liceo Classico Casardi, con l’intento di regalare un sorriso, un antidoto intriso di positività, in questi tempi così difficili per tutti.

La donazione si è potuta realizzare grazie alla collaborazione delle prof.sse Mariangela Morelli, Angelica Miguens, Daniela Fucci e Maria Rosaria Cavaliere, che sono state l’autentico tramite di promozione dell’iniziativa, essendo docenti degli istituti individuati.

Note di apprezzamento al Rotary Club Barletta per l’attività di promozione alla lettura degli studenti sono giunte da parte del Liceo Classico, L. Linguistico, L. Scienze Umane, L. Musicale “Casardi”- Dirigente Scolastico G.Lagrasta e dal Liceo Classico, L. Linguistico, L. Scienze Umane - “De Sanctis”- Trani - ,Dirigente Scolastico G. Ruggiero.

Ampia disponibilità e gratitudine è pervenuta da parte della dott.ssa Lucia. Riefolo , Dirigente Scolastico del I.C. “Modugno-Moro” , che ha espresso vicinanza al Rotary Club Barletta, per future iniziative educative a favore del territorio.

L’I.C. “D’azeglio-De Nittis” rappresentato dal Dirigente Scolastico C. Corvasce ha manifestato vivo ringraziamento al Rotary Club Barletta per l’attenzione mostrata nei confronti delle nuove generazioni. Sempre la cortesissima dirigente ha voluto estendere anche a tutto il personale scolastico l’invito alla lettura perché l’intera comunità scolastica fa crescere la città e la società alla quale apparteniamo. Presentato, altresì, durante la serata, un lavoro multimediale preparato da un’alunna di classe prima, sul progetto lettura.

L’evento nella fase conclusiva ha visto l’intervento delle avvocatesse Anna Chiummeo e Matilde Cafiero e della sportiva Maria Assunta Paolillo che hanno rappresentato la voce narrante di alcuni testi poetici scritti sempre dall’autrice Giovanna Carpagnano, declamati con la giusta intonazione di profondità e sensibilità, che caratterizzano il tenace ed empatico profilo dell’autrice.