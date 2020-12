Festività 2020, gli auguri del sindaco Cannito agli operatori sanitari

Grazie!

Per il tempo, il coraggio, la generosità. I più piccoli, in questa pandemia, spesso vi hanno identificato nei loro supereroi. E hanno ragione perché se non foste persone speciali, non mettereste, come fate, a rischio la vostra vita per occuparvi di chi sta male.

La vita degli altri per voi conta più della vostra, vi dobbiamo infinita gratitudine e riconoscenza.

Siete instancabili, da mesi sotto pressione, stremati, vi siete ammalati e pure non mollate. Alcuni non ce l’hanno fatta e non dimenticheremo il loro sacrificio.

Conosco molti di voi e a volte ho sentito forte il richiamo della corsia, quasi l’istinto di tornare nei miei panni, perché un medico lo è per tutta la vita.

Ma ho un dovere altrettanto forte da rispettare in questo momento, che è la guida della città. Però sono con voi, con voi medici, infermieri, con tutti gli operatori sanitari, che lavoriate negli ospedali, nei laboratori, nelle residenze per anziani, ovunque voi prestiate servizio.

Ora ci aspetta una nuova e decisiva sfida, quella della vaccinazione che speriamo si svolgerà senza difficoltà, intoppi e renitenze.

Grazie di cuore per quello che avete fatto e che farete, da collega, da sindaco e in nome e per conto di tutta la Città e dell’Amministrazione comunale.

Auguro a voi e alle vostre famiglie, anch’esse meritevoli della nostra gratitudine, un buon Natale e un nuovo anno migliore e che possa regalarvi serenità e gioia.