Regione Puglia, approvato il bilancio di previsione 2021

“Un Bilancio coraggioso. Coraggioso perché rimette al centro dell’attenzione pubblica e politica, il bisogno delle persone. Il provvedimento che abbiamo approvato riaccende la speranza, quella speranza che fa vedere in fondo al tunnel non solo la luce che si vuole raggiungere dopo l’angosciante buio epidemico che ancora ci avvolge, ma anche la speranza di dar vita ad una vera e propria nuova dimensione sociale”. Commenta così l’approvazione del bilancio di previsione 2021 il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



“Questa manovra - afferma Caracciolo -mette insieme equilibrio delle finanze e investimenti per la ripartenza, fattori necessari alla gente a cui è rimasta solo la speranza che la propria quotidianità possa migliorare. Raggiungere questo obiettivo non sarà cosa facile ed ecco da cosa deriva la definizione di coraggio”.



“Malgrado l’impatto negativo del Covid sul nostro Bilancio sia sul fronte delle entrate, che su quello della spesa, l’analisi dello stesso - prosegue Caracciolo - ci fa affermare con certezza che vengono messi in sicurezza i conti del Regione senza intaccare servizi ed investimenti. È evidente che si è trattato di un lavoro complesso,minuzioso e coraggioso, per il quale sia personalmente che a nome dell’intero gruppo esprimo soddisfazione, ringraziando il Presidente Michele Emiliano e l’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese per l’infaticabile, attento e costante impegno dedicato. Ringrazio in particolar modo gli amici dirigenti e dipendenti dell’Assessorato al Bilancio che hanno con loro collaborato nei propri ambiti di competenza e che, nonostante le difficoltà create dalla pandemia, sono riusciti comunque ad attuare tempestivamente gli interventi di ripartizione necessarie per giungere a questo risultato”.



“Quello approvato - spiega il presidente del gruppo PD -è un bilancio che ridà speranza al futuro dei pugliesi con risorse sufficienti a garantire i servizi pubblici e sociali e reale possibilità di creare nuovo lavoro con i fondi europei. Questo provvedimento ci permetterà di affrontar a testa alta la crisi causata dalla pandemia, scaricando fiscalmente sia le famiglie numerose che alcuni operatori economici usciti indeboliti dall’aggressione del virus epidemico e che hanno necessariamente bisogno di riprendere la propria attività sia per la propria sopravvivenza e sia per tornare ad essere competitivi in un mercato sempre più selettivo. Questo è un bilancio che rimette al centro le persone”.



“Giungiamo a questo risultato - aggiunge Caracciolo - anche grazie alla grande collaborazione di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio a partire da quelle di opposizione il cui atteggiamento é stato costruttivo e maturo, consapevole di dover in un momento delicato come questo, andare oltre sterili ed inutili contrapposizioni ideologiche, evitando l’aspro confronto, che potrà anche tornare in futuro e che comunque ci auguriamo si trasformi sempre in un dialogo contrapposto ma costruttivo. Inevitabile da questo punto di vista evidenziare come con l’approvazione del bilancio il dialogo costante e fruttuoso con il Movimento 5 Stelle sia culminato in un accordo politico che vede il contributo fattivo dei colleghi pentastellati alle azioni della maggioranza. Trova così compimento un rapporto caratterizzato dalla volontà di trovare convergenze utili alla crescita della nostra Regione”.



“Sento il dovere di ringraziare i colleghi Capigruppo che si sono fatti parte diligente nelle relazioni sia personali che politiche e la Presidente del Consiglio Loredana Capone, a cui vanno i miei personali complimenti per il suo impeccabile lavoro di coordinamento. Ora - conclude Caracciolo - continuiamo a lavorare guardando al futuro con fiducia”.