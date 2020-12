Vandali in azione, cestino portarifiuti fatto esplodere in via Canosa

Nuovo "intrattenimento" nelle ore che precedono il coprifuoco: distruggere cestini portarifiuti con esplosivo.

A Barletta sempre più spesso rimbombano esplosioni al limite della legalità. Stavolta in via Canosa, strada principale che conduce verso il centro cittadino, nelle vicinanze di ben 5 complessi scolastici, un ufficio postale e tante attività commerciali. Proprio qui, come mostrano le immagini, qualche buontempone ha pensato la trovata pericolosa ed illegale di far saltare un cestino portarifiuti, utile per il rispetto delle norme igieniche basilari.



Al pericolo e allo spavento causato dal boato avvertito dai residenti bisogna aggiungere il costo supplettivo a carico dei contribuenti e il disagio dovuto alla perdita di un bene pubblico utile alla comunità.

Almeno per questo anno anomalo e triste, cerchiamo di aspettare l'arrivo del prossimo con maggior rispetto, limitando certe inutili e pericolose bravate.