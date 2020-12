In casa 100 kg di esplosivi illegali: arrestato 33enne a Barletta

Ieri a Barletta gli specialisti del Nucleo Artificieri e dell’Unità Cinofila della Questura di Bari, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di P.S., a seguito di intensa attività di specifici riscontri, hanno arrestato un barlettano 33enne, pregiudicato, presunto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente micidiale di manifattura artigianale ed articoli professionali ad alto rischio potenziale, di categoria F2 ed F4 destinato ad uso esclusivo di personale autorizzato.

Dopo un’attenta perquisizione effettuata nell’abitazione del pregiudicato grazie alla specifica esperienza e competenza degli artificieri ed il prezioso fiuto dei cani anti-esplosivi, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 Kg di materiale esplodente non autorizzato, celato in parte in un box di pertinenza dell’abitazione del 33enne, in sua esclusiva disponibilità, ed in parte all’interno della sua autovettura.

I pericolosi materiali illegali sono stati messi in sicurezza dagli artificieri ed opportunamente catalogati e sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.