Rinnovo concessioni commercio su aree pubbliche, avviato il procedimento

È stato avviato dal Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Barletta il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, in scadenza alla data del 31 dicembre 2020.

Compito dell’Amministrazione comunale sarà quello di verificare la sussistenza, per gli operatori autorizzati, dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche per l’esercizio dell’attività in oggetto.

La comunicazione di avvio dell’iter, come disposto dalla recente delibera n. 1969 della Giunta regionale per garantire, tra l’altro, una maggiore rapidità delle procedure stesse in virtù dell’elevato numero di operatori interessati, è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del Comune (https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/suap/201216_avviso_rinn_conc_aree_pubbliche.pdf), nella sezione “News” e “SUAP INFORMA”. Prevista inoltre l’affissione di manifesti, anche in prossimità delle zone mercatali.

L’ufficio istruttore competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive, in corso Garibaldi n. 210. Responsabile del procedimento la dirigente del settore municipale Sviluppo Economico e Attività Produttive, Santa Scommegna; referente amministrativo, invece, Giuseppe Rondinone.