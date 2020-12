TARI 2020 a Barletta e agevolazioni Covid-19

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale (n. 67 del 30.09.2020) è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione della TARI e che, sempre con deliberazione del Consiglio comunale, per l’anno 2020 sono state confermate le tariffe vigenti per l’anno 2019 , fra le agevolazioni previste vi sono quelle riguardanti le utenze non domestiche colpite dalla pandemia da Covid 19.

Per le suddette utenze il regolamento e la delibera di Consiglio comunale, per andare incontro agli operatori economici colpiti dal Covid, prevedono la riduzione del 30% della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche per le quali è stata decretata la chiusura obbligatoria necessaria ad arginare la diffusione del virus COVID 19.

Le agevolazioni saranno applicate solo a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali, liti pendenti, iscrizioni a ruolo coattivo rimaste inevase.