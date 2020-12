TARI 2020, a Barletta in arrivo gli avvisi di pagamento

Si informano i cittadini – contribuenti che il Servizio Tributi sta recapitando in questi giorni gli avvisi di pagamento relativi al versamento della Tassa sui Rifiuti dovuta per l’anno 2020.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’assessore al Bilancio Gennaro Cefola informano i cittadini che per l’anno 2020 sono state confermate le tariffe già vigenti nel 2019 e che eventuali agevolazioni non sono state applicate d’ufficio a quei contribuenti non in regola con i versamenti.

Il tributo complessivamente dovuto è ripartito in 4 rate con scadenza 16 novembre 2020 – 16 dicembre 2020 – 16 gennaio 2021 – 16 febbraio 2021.

Con la presente si comunica che l’Ufficio, anche in considerazione della straordinaria situazione pandemica, non procederà all’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo delle prime due rate.

Il personale del Servizio Tributi sarà comunque a disposizione dei Contribuenti interessati nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì CHIUSO AL PUBBLICO

Martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

Venerdì CHIUSO AL PUBBLICO

Al fine di evitare assembramenti e pericolose occasioni di contagio si invitano i cittadini ad interloquire con l’ufficio attraverso la trasmissione di PEC o E- Mail da inviare a:

tributi@cert.comune.barletta.bt.it (solo per chi scrive da PEC);

tributi@comune.barletta.bt.it (solo per chi scrive da E-Mail); e a recarsi in ufficio possibilmente non accompagnati da terzi e comunque solo in caso di necessità.

Si comunica altresì che l’Ufficio resterà chiuso nelle seguenti giornate: