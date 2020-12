Lavori su condotta idrica suburbana, i ringraziamenti del Sindaco Cannito ad AQP

"A nome della cittadinanza di Barletta, dell’Amministrazione comunale e mio personale desidero esprimere il mio compiacimento per il buon esito dell’importante intervento eseguito nei giorni scorsi dall’Acquedotto Pugliese per risolvere l’interferenza della principale condotta idrica che alimenta la città con il canale Ciappetta – Camaggi, consentendo in tal modo la prosecuzione dei lavori di ampliamento della sezione e messa in sicurezza del canale, opera fondamentale per la salvaguardia del territorio di Barletta e di Andria.

La rilevante attività preparatoria di studio per ridurre al minimo i paventati disagi per la popolazione e la competenza dimostrata nell’esecuzione delle lavorazioni hanno consentito di portare a termine con successo l’intervento, confermando ancora una volta l’alto senso di responsabilità e professionalità del personale tecnico e operativo dell’Acquedotto Pugliese della Provincia BAT.

Ancora grazie". Così il Sindaco Cosimo Cannito.