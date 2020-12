Autostrada, tratto tra Canosa e Andria Barletta chiuso nella notte del 10 dicembre

Sulla A14 Bologna-Taranto per consentire, in orario notturno, attività di ispezione del cavalcavia situato al km 610+541, in corrispondenza della stazione di Canosa, nelle due notti consecutive di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Canne della Battaglia ovest", situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, si consiglia di percorrere la SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, la SS16 adriatica in direzione di Trani e la SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Andria e rientrare, sulla A14, alla stazione di Andria Barletta;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e l'allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara/Bologna, con contestuale chiusura dell'area di servizo "Canne della Battaglia est", situata all'interno del tratto.

Si ricorda che la stazione di Canosa, è chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Bari ed è diretto verso Pescara: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Barletta, sulla SS16 adriatica verso Foggia e sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare, sulla A14, alla stazione di Cerignola est, verso Pescara;

-Per chi proviene da Bari ed è diretto sulla A16 verso Napoli: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Barletta, sulla SS16 adriatica verso Foggia e sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare, sulla A14, alla stazione di Cerignola est in direzione di Bari, per poi immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.

In ulteriore alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, si potrà percorrere la SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Barletta, la SS16 adriatica verso San Ferdinando di Puglia, la SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, la SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, la SP96 "Barese" verso Lavello e la SP143 dell'Ofanto verso Cerignola con ingresso, sulla A16 Napoli-Canosa, alla stazione di Cerignola ovest.