Barletta in zona arancione, il sindaco Cannito ora la rivuole gialla. Ma non la chiedeva rossa?

Fino a pochi giorni fa il sindaco di Barletta batteva i pugni e chiedeva la zona rossa per l'elevato numero di contagi; oggi protesta perché da domani Barletta da gialla torna arancione. In tutta questa confusione, personale e istituzionale, a rimetterci sono le categorie produttive, costrette a cambiare piani e programmi ormai giorno per giorno.

Appena appresa la notizia della nuova ordinanza di Emiliano che istituisce la zona arancione solo per Barletta, Andria, Bisceglie e Spinazzola, sono scattate le protese dei ristoratori locali davanti a Palazzo di Città. Il sindaco Cosimo Cannito è intervenuto pochi minuti fa parlando con chi protestava e garantendo il proprio appoggio affinché Emiliano possa tornare indietro sui suoi passi e riportare Barletta e gli altri comuni delle province Bat e Foggia in zona gialla.

A breve aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO: I sindaci di Barletta, Andria, Bisceglie e Spinazzola riuniti poco fa in videoconferenza hanno chiesto al presidente Emiliano di differire l'entrata in vigore della nuova ordinanza a mercoledì 9 dicembre, per dar modo ai ristoratori locali di lavorare almeno nella giornata di domani. A breve verrà reso noto un loro documento congiunto ufficiale.