Forti raffiche di vento, disagi e interventi in città

Per tutta la giornata di domenica 6 dicembre 2020 si sono succeduti gli interventi della Polizia Locale e della Bar.S.A. s.p.A. sull’intero territorio comunale a seguito delle violente raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 60/70 kmh. É stato anche necessario disporre, con apposito provvedimento del Sindaco Cannito, la chiusura del cimitero a causa della caduta di rami e parti di alberi. La chiusura è comunque limitata alla sola giornata di ieri.



Diversi sono gli alberi che sono stati abbattuti, sia in centro ma anche lungo alcune strade provinciali. In via Enrico Fermi un albero si è adagiato di traverso sulla carreggiata interrompendo completamente la viabilità. Stessa sorte per altra pianta in via Leonardo Da Vinci.

Un enorme pino secolare si è invece abbattuto sulla strada provinciale che dalla via per Canosa porta a Canne della Battaglia. In questo caso e per un altro albero caduto sulla complanare della s.p. 170 è stato allertato il servizio di pronto intervento della Provincia Bat. Il presidente Lodispoto ha tempestivamente disposto la rimozione di tali

ostacoli per il ripristino della viabilità.

Diversi sono stati poi gli interventi, alcuni in ausilio alle squadre dei VV.FF. anche loro impegnati su diversi e continui interventi, per cadute calcinacci, pezzi di balcone pericolanti, impalcature per lavori edili a rischio collasso.