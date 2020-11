Distribuzione buste differenziata porta a porta: avviata nel centro storico

È iniziata oggi, in via sperimentale, la distribuzione delle buste per la raccolta differenziata in modalità porta a porta. Gli incaricati di Bar.S.A. S.p.A. stanno provvedendo personalmente alla distribuzione dei kit: il tutto è organizzato nel pieno rispetto delle norme di distanziamento previste, incontrando una risposta eccezionale da parte dei residenti che mostrano di gradire la modalità. Le buste per la raccolta differenziata possono essere ritirate previa esibizione del documento d'identità al personale Bar.S.A. incaricato, che rimarrà all'esterno del domicilio.

«Ringrazio il sindaco Cosimo Cannito nonché l'assessore all'Igiene urbana Ruggiero Passero per questo esperimento del quale esprimo piena soddisfazione. Nonostante il periodo difficile ci stiamo sforzando ad effettuare innovazioni in favore dei concittadini». Con gratificazione interviene l'amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, non dimenticando il personale che con attenzione e cortesia sta eseguendo questa fase di sperimentazione.

«Professionisti affidabili e puntuali – continua Cianci - che dimostrano grande cortesia e umanità a stretto contatto con l'utenza, anche più anziana e fragile, del nostro bellissimo centro storico. Uomini invisibili, i nostri operatori, spesso dimenticati ed a volte anche ingiustamente bistrattati, soprattutto da coloro che ritengono di avere dei maggiordomi al proprio servizio, ma in grado di mostrare quanto si possa agire per il meglio, tenendo a cuore la nostra Barletta. Lo sforzo è quello di rendere la città sempre più pulita e sempre più a misura d'uomo. I sorrisi che i nostri operatori ricevono dai cittadini a seguito di questo servizio, sono forse il miglior premio per la nostra azienda».

Il servizio, per il momento, riguarda esclusivamente i residenti del centro storico di Barletta. La distribuzione porta a porta proseguirà anche nei prossimi giorni, precisamente dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Al termine della sperimentazione, proposta dall'amministrazione comunale e realizzata da Bar.S.A., si valuterà se il servizio potrà essere esteso anche ad altre zone della città.

Si ricorda infine che per tutta la cittadinanza il servizio di distribuzione buste relative al 2021 è già attivo dallo scorso 16 novembre, presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici).