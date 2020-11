Servizio idrico, AQP annuncia possibili riduzioni dal 30 novembre

Si informa la cittadinanza che dalle ore 18 di lunedì 30 novembre alle ore 18 di giovedì 3 dicembre prossimi, l’erogazione dell’acqua potrebbe subire una riduzione della pressione o anche interruzioni.

Tale disagio potrebbe verificarsi per un complesso intervento da parte di Acquedotto Pugliese sulla condotta suburbana dell’abitato di Barletta, nell’ambito dei lavori, a cura di Anas, per l’allargamento del Canale Ciappetta Camaggio, in modo da garantire il regolare approvvigionamento di acqua.

AQP informa che i suoi tecnici lavoreranno fino al ripristino della regolare erogazione e per ridurre al minimo i disagi dei cittadini, che potranno essere avvertiti soprattutto nelle zone alte dell’abitato e negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Al fine di limitare il disagio, AQP provvederà all’invio di cinque autobotti con acqua potabile, dislocati in largo Ariosto; zona Patalini nei pressi della chiesa della Trinità; piazza Marina; via Rossini. In zona cattedrale invece sarà possibile recuperare buste monodose di acqua potebile, essendo probabile che il centro storico sarà la zona più penalizzata.

Si raccomanda i cittadini di limitare i consumi ed evitare gli sprechi e gli usi non prioritari nei giorni e nelle ore interessati dall’interruzione, in modo da evitare maggiori disagi.

Per ulteriori informazioni, numero verde 800.735.735