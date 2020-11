Fornitura buste 2021, porta a porta in via sperimentale: si inizia dal centro storico

Lunedì prossimo, 30 novembre, inizierà la fornitura 2021 delle buste per la raccolta differenziata, in modalità porta a porta solo per il Centro storico di Barletta.

Tale modalità prevista da Bar.S.A. S.p.A. su impulso dell’Amministrazione comunale, sarà attiva in via del tutto sperimentale. I risultati che ne emergeranno saranno analizzati per una possibile estensione ad altri quartieri della città della Disfida.

«In pieno accordo con l’Amministrazione Comunale, il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore agli affari generali, igiene urbana e servizi pubblici Ruggiero Passero, abbiamo inteso avviare una sperimentazione di distribuzione in modalità porta a porta, tenendo conto di tutti i limiti dettati dal periodo e operando in massima e totale sicurezza». L’intervento dell’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci, si rivolge proprio in tal senso. «L’area scelta, il Centro storico, ci fornirà dei precisi risultati che ci permetteranno di valutare la possibile estensione ad altre aree. Notifichiamo ottimi risultati dalla nostra differenziata che pongono Barletta ai vertici in un’attività così onorevole e rispettosa dell’ambiente. Ogni nostro sforzo tende al miglioramento dei servizi forniti al cittadino e a raggiungere il nostro unico obiettivo, quella Barletta pulita, efficiente e rispettosa che tutti i barlettani meritano – conclude Cianci».

Il tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme di distanziamento previste: le buste per la raccolta differenziata potranno essere ritirate previa esibizione del documento d’identità al personale Bar.S.A. incaricato che non potrà in alcun modo raggiungere l’ingresso del domicilio ma limitarsi a rimanere all’esterno. Nel caso specifico di condomini, sarà cura dell’interessato alla distribuzione, raggiungere all’esterno l’incaricato Bar.S.A.

Tale servizio sarà espletato dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Si ricorda infine che per tutta la cittadinanza il servizio di distribuzione buste relative al 2021 è già attivo dallo scorso 16 novembre, presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici).