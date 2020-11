Rubavano rame sulla tratta ferroviaria Barletta-Canosa, arrestati due uomini

Nelle scorse settimane, lungo la tratta ferroviaria Barletta - Canosa di Puglia, è stato registrato un aumento dei furti di materiale metallico dalla sede ferroviaria.



Per tale motivo, il Compartimento Polizia Ferroviaria di Bari ha organizzato, lungo tale tratta, dei mirati servizi di controllo, con la collaborazione dei tecnici di Protezione Azionale RFI. A seguito di numerosi servizi di osservazione, gli operatori della Polfer di Barletta e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento hanno individuato, nel pomeriggio di ieri, due individui a bordo di autovettura, in una zona isolata, a ridosso della tratta ferrata, che si allontanavano in direzione Nord.



Il mezzo, che procedeva con lentezza ed affrontava con una certa difficoltà il percorso sterrato, veniva seguito dai poliziotti, fino a quando non si è introdotto all’interno di un deposito ferroso, sito nella provincia di Foggia, dove i due passeggeri hanno iniziato a scaricare il materiale pregiato.



Sorpresi in flagranza, gli occupanti dell’autovettura, un sessantenne ed un trentacinquenne, residenti nella provincia di Foggia, con precedenti specifici, sono stati arrestati per i reati di furto aggravato di materiale di pertinenza ferroviaria e di attentato alla sicurezza dei trasporti ed associati alla casa circondariale di Bari, mentre il titolare del deposito è stato denunciato per il reato di ricettazione.